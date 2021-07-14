【郵輪公海遊】雲頂夢號7月30復航　如有乘客確診會即時折返

▲ 星夢郵輪的「雲頂夢號」將於7月30日復航。圖為市場部高級副總裁李鳳霞（左），業務規劃及港口管理高級副總裁林俊彥（中），雲頂夢號船長Jukka Silvennoinen（右）。（陳國峰攝）

星夢郵輪「雲頂夢號」將於7月30日復航，惟星夢郵輪旗下另一架郵輪昨因有乘客確診而被逼返航。星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，如「雲頂夢號」航程中發現有乘客確診，雲頂夢號將會返折返啟德郵輪碼頭，並將密切接觸者隔離檢疫。她又表示，雲頂夢號所有船員已接種2劑新冠疫苗，而船上亦備有100％新風系統和PCR核酸檢測儀器。她又透露首2個公海遊旅行團已經額滿，而8月中逢周五出發的公海遊旅行團已有約70％名額售出。

郵輪公海遊籌備已久，其中星夢郵輪的「雲頂夢號」將於7月30日復航，惟新加坡旅遊局今日（13日）確認，同屬星夢郵輪的「世界夢號」上有1名乘客確診新冠肺炎，郵輪的公海行程亦提早結束。

被問及會否擔心香港出現相同情況，會如何處理？星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞回應指，雲頂夢號亦是香港社區的一部份，如船上有乘客不適並驗出懷疑確診新冠肺炎，則雲頂夢號會先折返啟德郵輪碼頭，然後將懷疑確診患者送院、緊密接觸者隔離檢疫、非緊密接觸者在碼頭留下檢測樣本後，安排到政府指定場所檢疫。

李鳳霞補充指，乘客上船後會獲派一個追蹤裝置，如乘客不幸確診新冠肺炎，與其在同一空間相處15分鐘的乘客均會被列作緊密接觸者。她又表示，首2個公海遊旅行團已經額滿，而8月中逢周五出發的公海遊旅行團已有約70％名額售出。

雲頂夢號船長Jukka Silvennoinen則指，已確保現時船上的船員已接種2劑復必泰疫苗，而且和本地社區沒有任何接觸，而雲頂夢號上配備100％新風系統和PCR核酸檢測儀器。

星夢郵輪業務規劃及港口管理高級副總裁林俊彥補充指，另會有400名內地船員來港支援，他們已接種2劑科興疫苗。

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記者：陳梓蔚