【相親達人】27歲男單身7年相睇50次　Excel羅列不合適原因千奇百趣

▲ 內地一名27歲男相睇50次，更製作Excel羅列詳情。

內地有名27歲男子希望藉相睇尋找伴侶，他在網絡分享自己已相睇達50次，更製作Excel表去羅列詳情，包括介紹人、相睇地點、不合適理由、結果等，引起熱議。

據內地《瀟湘晨報》報道，該名內地男網民來自浙江杭州，於9日（上周五）在網絡論壇發帖，標題為「今晚第50個，剛好滿5桌，祝我好運吧」，他準備晚上的人生第50次相親。

該網民介紹自己是1994年出世，即今年27歲，單身7年，自問條件不錯，不是大富大貴，但也不差，對未來也有規劃。身高逾180cm，身材勻稱，年薪15萬人民幣，家裡是拆遷戶即有房產。

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經歷50次相睇

他自覺一直單身的原因是生活圈子細，加上工作環境中只有清潔和食堂大媽，沒有合適的女性對象。他問網民經歷50次相親是不是很多，估計一大堆人會說他很揀擇。他解釋︰

其實也沒有那麼挑，具體內容可見附圖記錄，畢竟婚姻不是兒戲，寧可晚一點也要找到那個她……

自製Excel相睇記錄表

帖文附有男網民自製的Excel相親記錄表，羅列詳情包括介紹人、約會地點以及不合適的理由、結果等等。當中不合適理由的原因可說是千奇百趣，包括「很胖」、「對方單親」、「太矮小了點，只有150cm的身高」、「照片和本人嚴重不符」、「距離太遠」、「不願意交換照片」、「我喜歡她，她不喜歡我」等等。

父母不停催促他結婚，經歷2年多的相親，他自嘲「已從一個腼腆小伙變成一個相親達人，接觸了各式各樣的女性，算是一段有趣的往事。」他大呻一些女士態度愛理不理，24小時內不回覆訊息令他難堪，寧願直接告知他「不合適」就可，認為大家已是成年人。

網民批評嫌三嫌四

帖文引起熱議，網民紛紛被Excel表嚇呆，同時大概明白該男網民相睇近50次失敗的原因，指他嫌三嫌四、眼角高。更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳