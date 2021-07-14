陳展鵬新歌《真愛配方》推出廣播劇版　關嘉敏參與演出：完成夢想

▲ 陳展鵬新歌《真愛配方》。

視帝陳展鵬年初簽約唱片歌曲隨即推出《零歲》送給囡囡，反應不錯，近日再推出不一樣情歌《真愛配方》，歌曲講述男主角被背叛。而今次新歌更聯同兩位創作人，前港台DJ馮迪燊和獨立歌手馮凱淇齊推出廣播劇。

問點解會有呢一個想法，陳展鵬表示：「以前盛行廣播劇，係陪伴好多人成長，而發覺最近好似興返podcast , 好想藉住呢首歌喚醒大家既回憶。除了是對廣播劇既回憶，我諗歌曲都會令好多人有共鳴。」

問及今次為何不自己聲演，反而用其他人，他解釋：「首先覺得而家好多人把聲其實都好好聽又有感覺，所以都想搵返一啲錄開廣播劇既演員，而今次都搵了同公司既一班年青歌手錄，係因為我一睇完個劇本就覺得好正，時下年青人應該好有共鳴。」



今次廣播劇展鵬更搵唱片公司参Carman關嘉敏、Gordon葉泓聲及Lincoln許俊豪聲演，問到Carman有何趣事，她稱 :「我係同Lincoln一齊錄音，當講到佢果段有好多女仔朋友，我忍唔住第一反應係做咩拎真嘢出來講…哈哈。」

關嘉敏續指：「好開心可以幫展鵬新歌去做今次廣播劇，我自己都好鍾意聽廣播劇，細細個成日會同家姐一齊玩，終於真實參與其中都係完成了我其中一個夢想。」



而Gordon 同Lincoln 參與完呢個廣播劇後，最近亦忙於拍攝電視節目和演唱會排練，亦抽時間操肌，希望以最佳狀態喺演唱會表演比大家睇。