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【新冠疫苗】疫苗異常個案增131宗 2人離世前兩周接種包括34歲男子

社會 18:35 2021/07/14

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衞生署截至本周日(11日)過去的一個星期，共接獲131宗接種新冠疫苗的異常事件報告，期間有2宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗2月底開打至今已逾4個月，衞生署今日(14日)公布，在截至本周日(11日)過去的一個星期，共接獲131宗接種新冠疫苗的異常事件報告，期間有2宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。

第1宗個案涉及1名52歲男子，曾接種內地研發的科興疫苗，初步解剖發現死因是冠心病；第2宗個案涉及1名34歲男子，曾接種由內地及德國研發的復必泰疫苗。

衞生署表示，截至本周日晚上8時，市民合共接種了超過439萬劑新冠疫苗，已接種最少1劑疫苗的市民約259萬名，佔全港12歲或以上人口的38.1%。疫苗開打至今，衞生署共接獲4,210宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.10%。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括25宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結當中13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為另外10宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘2宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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責任編輯：洪芷晴

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