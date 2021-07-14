【書展2021】日本國家旅遊局全新主題登陸書展　定時直播各縣市情況+與Kumamon見面

▲ 日本國家旅遊局於書展設有展區，有九州長崎縣小長井蜜瓜巴士站打卡區。（JNTO提供）

日本國家旅遊局（JNTO）將於即日起至7月20日期間，以全新主題「日本・連繫從不間斷」進駐香港書展，象徵香港與日本連繫緊密，就算疫情下無法到日本旅遊，但兩地依然連繫一起。

JNTO體驗館加入多項互動體驗，如今年新增的連繫日本線上直播區，現場直播介紹不同縣市在2021年今日的最新情況及相關旅遊資訊，包括可實時觀賞茨城縣花卉公園、德島縣祖谷蔓橋等風景，還有機會與熊本熊Kumamon及香川縣的烏冬腦等人氣吉祥物見面，直播內容相當豐富。

▲ JNTO以「日本・連繫從不間斷」為主題，設有精美禮物及工作坊。（JNTO提供）

展場亦有蜜瓜巴士站打卡區，展示九州長崎縣小長井的蜜瓜巴士站，讓大家拍照留念。而一向人氣高企的傳統文化體驗區則有水引繩結工作坊及填色工作坊，有多款以日本風土為主題的填色紙，參加者可自由選擇一款發揮創意，無需預先登記。

這次書展內的日本館、香港運動消閒博覽及零食世界的部分攤位，更合作實施「日本・連繫從不間斷」集章活動，參加者可先到 JNTO體驗館讚好Visit Japan HK facebook 專頁及追蹤Instagram帳號，即可領取集章卡1張，集齊6個印章後，可獲得精美水瓶一個。

而讚好/追蹤facebook專頁或IG帳號，並完成問卷，可獲精緻實用和風圖案環保手挽袋一個及隨身小毛巾一條，數量有限，送完即止。

水引繩結工作坊︰

7月17日（六）及7月18日（日）︰2:30pm-3:30pm（每日兩節、每節30分鐘）

填色工作坊︰

7月14日（三）至7月19日（一）︰12nn-6pm（每日6節、每節30分鐘）

7月20日（二）︰12nn-5pm（共5節、每節30分鐘）

地址︰香港會議展覽中心5樓展覽廳5B（香港書展日本館）攤位5B-D02

記者︰黃依情