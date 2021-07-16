  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 11:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】半生酮飲食+168斷食法　YouTuber減肥照吃雞髀11日減11磅【附餐單】

保健美顏 10:26 2021/07/16

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

佛系減肥法，11日減11磅

減肥最難熬的是要戒口。本港一名YouTuber最近用半生酮飲食法及168斷食法，減肥期間照吃炸雞髀等炸物，一個半星期（約11天）已減去11磅，到底有何秘訣？

Manson由75.5公斤（約166磅）減至70.2公斤（約155磅）（YouTube：mansonovo）

YouTuber Manson拍片表示，以前也試過減肥，有時會減掉1至2磅，惟最終花了5個月，體重不跌反升，看不見成效。至最近，他再嘗試減肥，配合運動、補充品、營養師建議的餐單，結果明顯瘦了，一個半星期由75.5公斤（約166磅）減至70.2公斤（約155磅），減去胃腩，回復「V臉」，重現鎖骨。

減肥前，Manson向註冊營養師Jim Lau了解自己的身體狀況。營養師指，身高1.7米的Manson約重166磅，BMI（身高體重指數）數值較高，屬於超重，體脂為24.1公斤。Manson表示，平日用膳會加3茶匙辣椒油，吃西多士也會加大量糖。以前為了減肥，即使晚上不吃澱粉質食物、晚上長期不吃東西也瘦不了。營養師則建議，是次將進食時間限制在4至6小時內，不用戒油鹽糖。整體飲食習慣調整如下：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

營養師為他度身製訂減肥餐單，Manson坦言，起初花了一個多星期適應，雖沒100%遵從，但期間他戒吃零食，包括朱古力、糖果。飲品方面，他也沒喝可樂，已戒掉手搖飲品，但曾忍不住喝了兩杯凍檸茶，並吃了兩包點心麵。除了控制飲食，他每星期會游泳2次。

Manson表示，每天喝檸檬水時不會感到特別肚餓，不斷喝水，反而有飽肚感。減肥最困難的是要外出應酬，選擇食物時需要朋友體諒。期間曾有朋友約他去吃自助餐，他只選擇吃海鮮，吃至六成飽就罷了。

點擊圖片看Manson的減肥餐單及過程：

1) 5日營養餐

    點擊圖片放大
    +6
    +5

營養餐餐單例子

    點擊圖片放大
    +4
    +3

2) 3日果汁餐

    點擊圖片放大
    +8
    +7

果汁餐餐單例子

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映：【活得健康啲】黎芷珊生酮飲食38碼變34碼　每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】金鐘國幫《RM》隊友宋智孝減肥　6大貼地減肥觀念：減肥毋須節食
16:28 2021/07/10
【減肥大作戰】金鐘國幫《RM》隊友宋智孝減肥　6大貼地減肥觀念：減肥毋須節食
【減肥大作戰】減肥都可以飲啤酒　營養師推介7款低卡零糖+零卡零糖啤酒
17:13 2021/06/18
【減肥大作戰】減肥都可以飲啤酒　營養師推介7款低卡零糖+零卡零糖啤酒
【減肥大作戰】姜濤演唱會前轉用16:8斷食法　營養師推介飽肚餐單教飲食貼士
16:10 2021/05/25
【減肥大作戰】姜濤演唱會前轉用16:8斷食法　營養師推介飽肚餐單教飲食貼士

你可能感興趣

【減肥大作戰】金鐘國幫《RM》隊友宋智孝減肥　6大貼地減肥觀念：減肥毋須節食
16:28 2021/07/10
【減肥大作戰】金鐘國幫《RM》隊友宋智孝減肥　6大貼地減肥觀念：減肥毋須節食
【減肥大作戰】減肥都可以飲啤酒　營養師推介7款低卡零糖+零卡零糖啤酒
17:13 2021/06/18
【減肥大作戰】減肥都可以飲啤酒　營養師推介7款低卡零糖+零卡零糖啤酒
【減肥大作戰】姜濤演唱會前轉用16:8斷食法　營養師推介飽肚餐單教飲食貼士
16:10 2021/05/25
【減肥大作戰】姜濤演唱會前轉用16:8斷食法　營養師推介飽肚餐單教飲食貼士
健康問題 減肥 零食 澱粉質 運動 YouTuber

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
10:20 2021/07/15
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
18:50 2021/07/14
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
14:51 2021/07/15
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請