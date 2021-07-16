【超市大搜查】日雜《LDK》9款髮尾油大比拼　冠軍級髮尾油不黏膩+柔順有光澤【附完整名單】

▲ 日雜《LDK》9款髮尾油大比拼。

呵護秀髮，護髮油必不可少，尤其在潮濕天氣，頭髮更容易捲曲膨脹和鬆散，難以定型。日本雜誌《LDK》為此實測市面9款髮尾油，測試髮型完成度、保持力及使用感等等，列出2021年度髮尾油排行榜。

《LDK》搜查的9款髮尾油不乏知名品牌，如Kiehl’s、TSUBAKI、BONTANIST等等。《LDK》表示，如要解決潮濕天氣頭髮蓬鬆問題，可以選擇髮尾油，因為髮尾油可防止濕氣入侵。另外在易乾燥的辦公室，也可防止頭髮中的水分流失，變得鬆散。

是次實測主要以3方面評分，包括髮型完成度、保持力及使用感。

髮型完成度：在模型上塗上護髮油，由專業人士仔細檢查完成情況。頭髮整齊及有光澤等於高分。

保持力：用等量的髮束塗髮尾油，測試在潮濕的環境中髮型可以保持多久。持久度越強越高分。

使用感：親自使用髮尾油，尋找延展力好的產品。

下位圈髮尾油：

《LDK》實測結果顯示，髮尾油的表現參差，排名處於下位圈的髮尾油，普遍會出現沒有光澤、塗抹後頭髮仍然粗糙、乾燥、蓬鬆的問題。而本港熱門洗護髮品牌BOTANIST的髮尾油亦在名單之內，排名第7。《LDK》認為，使用後頭髮反而變得乾燥。

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第4至第1位產品：

排名第1至第4的髮尾油都屬於在多個項目中取得「A」級的產品，當中包括知名品牌如：Kiehl’s及TSUBAKI。至於取得冠軍的Loretta髮尾油，在髮型完成度及使用感都奪A。《LDK》表示，使用Loretta髮尾油時，手上幾乎沒有油膩感。塗抹後，頭髮順滑輕盈，不會油得一束束。即使在雨季使用，也可以有光滑的頭髮。

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正確使用髮尾油方法：

你知道什麼時候塗髮尾油效果會更理想嗎？即使用了好的髮尾油，假如使用不當，效果都會減半。

1. 使用吹風筒前塗髮尾油

最佳時機是用毛巾擦乾頭髮後，用吹風機前塗抹。如吹乾頭髮後再使用，可能會導致油分不均、油膩。

2.份量為足以令手掌泛油光的程度

基本上，髮尾油的效果即使每日塗抹1次以上都不會有所改變，但如果頭髮散亂時，建議用1滴。如果份量太多，可以用水沖洗一下，再用毛巾擦乾。

3. 先塗髮尾位置

從內而外抓住頭髮，輕輕地梳髮尾。特別想塗抹的重點部分，請用手抓塗抹。雙手揉搓手中殘留的髮尾油，均勻塗抹整個手掌，用手從頭頂部梳到髮尾。不要塗抹在頭皮上。

4. 定型產品效果更持久

髮尾油都可做到某種程度的造型，但如保持整體造型及光澤，建議使用定型產品會更持久。

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責任編輯：楊宛茜