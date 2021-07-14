【航拍機】《小型無人機令》周五刊憲明年6月1日生效　250克或以下受操作規定規管

▲ 《小型無人機令》將於本周五（16日）刊登憲報，並於本月21日提交立法會。（資料圖片）

《小型無人機令》將於本周五（16日）刊登憲報，並於本月21日提交立法會。

運輸及房屋局發言人說，小型無人機，一般稱為「航拍機」，近年在本地及全球日趨普及。小型無人機用途廣泛，涵蓋休閒、STEM（科學、科技、工程和數學）教育及專業應用，例如電纜檢查、測量、製作三維地圖、搜救行動、空中拍攝及攝影、無人機匯演等。《小型無人機令》是在《民航條例》（第448章）下訂立的附屬法例，提供具前瞻性的規管制度，在保障航空和公眾安全之餘，讓小型無人機隨科技演變和創新，有更大的發展和應用空間。

在新規管制度下，規管小型無人機操作會採用風險為本模式。不同風險的小型無人機操作會按照小型無人機的重量和其操作風險水平而有相應的規管要求，包括小型無人機的註冊及標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓與考核、設備、操作規定、保險等。一般而言，250克或以下的小型無人機操作主要受操作規定規管，然而個別較高風險的操作則須事先獲民航處批准。

發言人說：「為配合新規管制度，民航處與僱員再培訓局、職業訓練局及香港生產力促進局推行先導計劃，以敲定小型無人機培訓綱要和考核準則，為在新規管制度下批准小型無人機培訓機構奠定基礎。首個認證課程將於七月中旬推出，協助參與者掌握新的規管要求，並通過飛行計劃、風險評估和緩解措施增強處境意識和安全管理技能。我們預計在未來數月將有更多課程推出。同時，我們會為具備相關經驗及達到所需能力水平的遙控駕駛員提供替代和便利的認可安排。」

民航處將於2022年首季推出專為小型無人機而設的電子平台。市民可利用這個一站式和方便使用的電子平台，在新規管制度下進行註冊、提交申請和獲取安全資訊。安全規定文件及相關指引亦會同時發布，方便公眾一站式閱覽新規定和實施安排。

《小型無人機令》於2022年6月1日生效。為讓公眾順利過渡至新規管制度，條文設有六個月寬限期，以便公眾熟悉新規定及為符合規定作好準備。與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行則會在《小型無人機令》生效日起即時生效，以保障航空和公眾安全。

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責任編輯：曾卓鋒