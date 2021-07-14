【5000元消費券】申請總人數約554萬　政府提醒首階段登記周六截止

▲ 消費券計劃已錄約554萬人登記。（陳國峰攝）

5,000元消費券計劃月初起接受登記，政府發言人今日（14日）表示市民反應踴躍，截至今午六時，已收到約554萬個登記，當中超過542萬來自電子登記。政府提醒市民，7月17日或之前完成電子登記，獲核實資格者會於8月1日收到第一期消費券。

至於遞交書面表格、或於7月18日或之後完成電子登記的合資格人士，則一般於9月1日獲發放第一期消費券；消費券計劃登記期至8月14日。



若市民在六月十八日前已成功登記去年宣布的現金發放計劃及獲發款項／支票，不論當時是遞交電子登記或書面表格，在登記領取消費券時，都可利用當時的資料回答相關保安問題以進行電子登記。市民亦可選擇上載身份證複本作身分認證。市民如使用「智方便」作身分認證，須直接透過流動裝置內的「智方便」應用程式登入以進行登記。

政府強調，每名合資格人士只可就計劃登記1次，重複登記將不獲受理。每個指定儲值支付工具帳戶亦只可登記1次，遞交登記後便不可更改。

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責任編輯：吳卓峰