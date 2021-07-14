【潮流服飾】FILA KIDS全新White Line系列登場　加入奧運五環配色展現小朋友活力

▲ FILA KIDS全新White Line系列登場，讓小朋友猶如置身奧運會當中，一同感受奧運會的無窮魅力。（圖片由FILA提供）

日本東京奧運即將開幕，FILA KIDS熱切期待投入奧運的熱情氛圍，特意為小朋友推出以五環色彩設計的全新White Line系列，向奧運致敬。

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全新White Line系列以瑞士洛桑奧林匹克博物館為設計靈感，洛桑奧林匹克博物館各大展館內不但運用奧運五環配色，也收藏歷年以來不同奧運項目的巔峰時刻，FILA KIDS別出心裁地把這些奧運元素及奧運精神融入服裝設計中，幻化成一系列充滿熾熱活力的童裝穿搭，與小朋友一起迎接舉世矚目的奧運盛事。

中大童White Line系列

首先登場的是繽紛亮麗的中大童White Line系列，以歷年來FILA贊助的奧運運動項目、具紀念性的年份及FILA Logo結合設計成豐富的圖案，煥發出小朋友的活力與光彩。

男童Polo Tee以奧運五環色彩加入FILA Logo，並構成粗幼不一的藝術圖案設計，為小朋友的穿搭帶來耳目一新的視覺效果；而女童的連身裙除了運用柔軟舒適的雪紡百摺裙設計外，更在百摺裙的圖案中加入不同的運動項目，例如: 網球和籃球等，讓小朋友舉手投足都飄逸著優雅可愛的氣質。

小童White Line系列

同時，小童White Line系列也採用充滿奧運與藝術氣息的設計細節，引領不一樣的活力時尚。

男童上衣以利用藝術感十足的童趣字體融入FILA Logo，並以油墨工藝呈現出漸變色彩，再配襯天藍色漸變外套，塑造富有生命力的童裝穿搭。女童上衣也特別加入「The Olympic Museum」 的字句貫徹主題，具時尚的背心連帽設計更是眼前一亮，為童裝服飾增添豐富的細節感。

FILA KIDS White Line系列於香港及澳門指定旗艦店及專門店發售。

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責任編輯：王芷瑩