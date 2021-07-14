【生涯規劃】NGO疫下舉辦模疑求職面試　助中學生認識自我建立職業目標

▲ 非牟利機構香港青年成就部 (JAHK) 舉辦活動助學生認識自我，了解求職過程，吸引逾500名中學生參與。（JAHK提供圖片）

疫情下雖然不少服務都停頓，但學生仍然透過不同方式學習。非牟利機構香港青年成就部 (JAHK) 獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助，舉辦賽馬會社區持續抗逆基金-JA「展才‧啟夢」青年計劃，結合互動活動及網上自主學習，協助年青人了解自我，計劃有逾500名中學生參與，學生均指出在活動後更了解個人優點及目標，透過商界義工的分享，獲得職場第一手資料，為將來求職預早作好準備。

計劃分為「潛能探索」、「展才履歷」及「事業規劃及機遇探索」三階段，讓學生全面了解個人及真實職場所需，從而預早探索及規劃職業所需。在「潛能探索」部份，參加同學會完成有趣而資訊豐富的潛能探索測試，以了解自己性格、強項及適合自己的事業方向。接著，參加者會再以計劃特別設計的「展才履歷」工具建立能夠充分展現自己的個性和優點履歷，助他們實現學業或事業的夢想。同時，學生均會與商界義工進行模擬面試，體驗真實的求職過程，了解職場需要。在「事業規劃及機遇探索」環節中，參加者會嘗試在網上尋找合適的工作，並透過商界義工的建議、啟發和經驗分享，開展他們的職涯規劃。

青年成就香港部(JAHK) 行政總裁蔡卓慧表示，以往學生或以為自己與求職階段，仍有一大段距離，但在商界義工的引領下，卻發現原來想找到理想的工作，更需盡早準備，未雨綢繆，就著僱主對求職者的要求，提升自己在職場上的競爭力。

有參加是次計劃的學生認為，商界義工的自身經歷能為同學帶來激勵，讓他們明白需要改善，從而訂立清晰的個人目標及方向，「導師解答了我們很多問題，令我們有更深的感受。我們透過活動，尋找更真實的自己，反思自身的不足之處，發掘個人優勢，從而尋找正確的路向。」

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責任編輯：徐紹軒