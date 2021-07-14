【消委會】《選擇》月刊45周年消委會設攤位　已打針可獲贈新一期

▲ 消委會總幹事黃鳳嫺。

為慶祝《選擇》月刊45周年，消委會一連7天在《香港書展》設立以生日派對為主題的攤位，歡迎市民一家大小、拖男帶女組隊參與，分享喜悅並同時訂閱《選擇》，將新鮮出爐書展限定禮品帶回家。

留意以下四大攻略，參加《選擇》月刊派對，開心換取豐富禮品。

1. 主題打卡牆 selfie參賽贏保鮮花

現場將設有色彩繽紛的生日主題打卡牆，並提供不同道具，供入場人士自拍selfie；留念之餘，亦可上載至Facebook，並hashtag #選擇月刊生日Party，即可參加「最開心的45歲」攝影比賽。消委會將選出45幅最歡樂的照片，得獎者可獲得本地花藝師的手作保鮮花「永恆玫瑰」。

2. 生日祝福留言 即取便攜放大鏡

市民在現場即時「讚好」《選擇》Facebook專頁，及留言「生日快樂」祝福字句，可獲贈「實用便攜放大鏡」，隨時隨地清晰閱讀食物標籤和營養標籤，守謢自己和家人的健康。

3. 書展限定訂閱優惠

為回饋讀者多年來的支持，消委會特別推出「書展訂閱優惠計劃」，為廣大讀者提供訂閱優惠價，並額外贈送書展限定禮品，現凡訂閱1年12期《選擇》月刊，可選贈「環保不鏽鋼便攜餐具套裝」或「時尚旅行收納袋套裝」；若訂閱2年24期《選擇》月刊，可獲贈「棉質毛巾套裝」。凡於書展優惠期內訂閱1年12期或2年24期，均可額外獲贈書展限定禮品「簡約運動腰包」。

4. 送贈新書 響應接種疫苗計劃

出示已接種一劑或兩劑疫苗紀錄的入場人士，可獲贈7月14日出版的第537期《選擇》月刊。數量有限，送完即止。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：蘇文軒