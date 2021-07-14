【國安法一周年】夏寶龍周五線上出席國安法研討會　發表講話料提及區議員宣誓

▲ 夏寶龍周五將在北京參與三地視像國安法研討會，並發表講話。（資料圖片）

全國港澳研究會星期五早上舉辦國安法實施一周年研討會，屆時北京、香港及澳門都會設會場，以三地視頻連線方式舉行。消息指，身兼中央港澳工作領導小組副組長的港澳辦主任夏寶龍將出席並講話，闡述《國安法》落實情況，預料可能提到區議員宣誓及資格等問題。

消息指，三地會場將共有300人出席，包括中央領導、中央駐港機構官員、特首林鄭月娥及相關香港官員、港區人大代表、全國政協委員和社會各界人士。而香港會場，將於金鐘一間酒店舉行，屆時亦將會安排多人發言。

據了解，今次研討會與和2月的模式相約，舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，研討會圍繞國安法實施經驗、成效作討論，並肯定國安法對止暴制亂、特區管治產生的積極作用，審視最新國安形勢。

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責任編輯：李淇