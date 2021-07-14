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【打擊起底】下周首讀修訂私隱條例　兩級制最高罰款100萬元及監禁5年

政治 20:30 2021/07/14

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打擊起底的修改私隱條例草案，將於下周三首讀。（(私隱公署圖片）

為打擊起底，政府提交《2021年個人資料 （私隱）（修訂）條例草案》，下周三首讀。當局建議引入兩級制的2項新罪行，最高罰款100萬港元及監禁5年。

政制及內地事務局今日向立法會提交文件。根據文件，第一級罪行是，未獲資料當事人同意下，披露該資料當事人的個人資料，意圖或罔顧當事人或其家人蒙受指明傷害。第二級罪行是，個人資料披露對資料當事人或其家人造成指明傷害。

當局建議，違反第一級罪行，一經循簡易程定罪，可被罰款10萬元及監禁2年；違反第二級罪行，一經循公訴程序定罪，可被處罰100萬元及監禁5年。

另外，修例會賦予專員刑事調查及檢控權力，也有法定權力，要求停止披露「起底」內容；由於網絡世界沒有地域限制，新訂條文將有域外管轄權，不論有關行為是否在香港境內發生，專員都可送達停止披露通知。

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記者：陳宛彤

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