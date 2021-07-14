【疫苗接種】浸大研究「疫苗猶豫」現象　建議公營機構就謠言分類澄清

▲ 浸大就市民的疫苗猶豫進行研究。（資料圖片）

本港自2月推出新冠疫苗接種計劃，接種率增長速度一直不高。香港浸會大學近日推出「助減香港市民疫苗猶豫」研究計劃，由浸大系統健康研究實驗室、傳理學院、計算機科學系的學者共同參與跨學科研究，向政府提供行動及推廣策略建議。

項目將每週定期發佈系列科學研究報告，聚焦「疫苗猶豫」相關因素及其對疫苗接受度的影響、新聞媒體及社交媒體「疫苗猶豫」的相關信息、公共傳播者對疫苗訊息的傳達、疫苗推廣及相關政策等議題，幫助市民減低「疫苗猶豫」。而研究亦會繪製「每日接種疫苗人數預測模型」，科學預測接種人數走勢，預測結果與香港特區政府公佈數字非常接近。

研究報告已展開的項目達15個，主題包括疫苗接受度和信心、公眾意見對疫苗猶豫的縱向變化研究、大眾如何揀選疫苗接種政策「套餐」等。而本周發佈最新的研究報告聚焦香港「疫苗猶豫」現況及原因，以及假新聞對有「疫苗猶豫」的市民延後接種疫苗的影響。研究團隊建議公共衛生專家有必要強調疫苗帶來的保護作用，以策劃更有效的疫苗接種溝通策略；逐步放開旅遊限制也有利於提高市民接種新冠疫苗的積極性。

首份研究為《問卷實驗探究疫苗選擇與接種時間》報告，當中發現自費接種疫苗，會減低市民的接種意願；對接種疫苗提供資助也會降低接種意願。而男性、年長、教育水平較低及收入較高的受訪者較傾向於提早接種疫苗；壓力較大的受訪者較可能提早接種疫苗。另外，對政府信任度較高的受訪者較可能提早接種疫苗，對朋友信任度高的受訪者則往往會推遲接種疫苗等。

另一份研究則為《香港關於新冠疫苗接種的錯誤資訊及公營機構的相關澄清工作報告（上）》，建議公營機構可考慮將針對謠言的澄清分類，第一類是對公眾影響較大的短期謠言，公營機構一般會進行「緊急闢謠或澄清」；長遠而言，應澄清一直存在的錯誤資訊，例如應宣傳疫苗接種的必要性。

研究計劃主席郭毅可教授表示，相信這種協作模式能夠加強公眾對本港新冠疫苗工作的信心。計劃副主席、傳理學院院長黃煜則表示，目前已有研究證明錯誤資訊是導致「疫苗猶豫」的重要原因，故如何運用有效的傳播手段向公眾提供可靠的疫苗資訊，是提高疫苗接種率的其中一個關鍵。

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責任編輯：徐紹軒