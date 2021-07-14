【疫苗接種】專家委員會今舉行會議　建議批准復必泰疫苗解凍後儲存期限由5日增至1個月

▲ 新冠疫苗顧問專家委員會批准將復必泰疫苗於解凍後的儲存期限由5天改為一個月。（資料圖片）

新冠疫苗顧問專家委員會今日（14日）就認可新冠疫苗的持續效益及風險評估舉行會議。委員會在會上批准將復必泰疫苗於解凍後的儲存期限由5天改為一個月。

顧問專家委員會今日在會議上評估兩款認可疫苗的持續效益及風險平衡，在檢視所有和復必泰疫苗及科興疫苗相關的最新臨牀及安全數據後，包括申請認可者提交的安全報告，認為現時並沒有發現其他新的重要安全信號，但需要持續監察。總括而言，顧問專家委員會仍然認為兩款疫苗的效益均大於風險，並沒有需要建議更改該兩款疫苗的使用。

此外，顧問專家委員會亦審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限由5天改為一個月（即31天）的更改申請，並建議批准有關申請。



顧問專家委員會會將有關意見及建議提交食物及衞生局局長考慮，並於稍後將相關資訊上載至食物及衞生局網頁。



政府發言人說，政府就有關批准表示歡迎，認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性。政府會密切留意市民對復必泰疫苗的需求、疫苗的來貨量和供應時間、疫苗稀釋後的存放時間，以及社區疫苗接種中心的運作等，就提供復必泰疫苗接種服務日後的安排作通盤考慮。

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責任編輯：徐紹軒