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【國安法】林鄭到訪駐港國安公署及警方國家安全處　指香港國安風險仍未完全消除

政治 23:03 2021/07/14

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林鄭月娥到訪中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（駐港國安公署）。圖示林鄭月娥（左四）與駐港國安公署署長鄭雁雄（右四）等人合照。（政府新聞處圖片）

國安法實施逾一周年，特首林鄭月娥今午（14日）分別到訪中央駐港國安公署，以及警務處國家安全處。林鄭表示，感謝國安公署在署長鄭雁雄領導下，履職盡責，指國家安全意識在香港逐步提升，駐港國安公署是功不可沒。

林鄭月娥先於駐港國安公署署長鄭雁雄等人會面，回顧《香港國安法》實施一年以來的成效和展望未來的工作。她說，港區國安法讓香港社會由亂及治、恢復穩定，認為這一年來，國家安全意識在香港逐步提升，駐港國安公署是功不可沒的。

行政長官林鄭月娥到訪警務處國家安全處。圖示林鄭月娥（中）與警務處處長蕭澤頤（左二）等合照。（政府新聞處圖片）

林鄭亦與警務處處長蕭澤頤等人會面，並充分肯定警務處國家安全處，過去一年在執行國安法的成效，指他們堅定不移地擔負維護國家安全的工作。她又認為，香港特區的國家安全風險仍未完全消除，呼籲警隊國安處再接再厲，以無比的勇氣和堅定的信心履行維護國家安全的責任。

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責任編輯：李淇

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