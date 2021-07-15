【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手

▲ 傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤，郭嘉文首度開腔：「謠言止於智者！」

「小小超」李澤楷與2015年港姐季軍郭嘉文（Karmen）公開戀情已經五年，近日再度傳出二人分手消息，更指李澤楷搭上「大馬女神」林宣妤（Serene）。爆出分手傳聞後Karmen昨晚在網上發文，疑似就感情作出回應：「謠言止於智者。」

現年28歲的郭嘉文於2015年參選香港小姐奪得季軍而入行，獲安排於《東張西望》擔任主持。翌年被影到與李澤楷同遊東京爆出戀情，未幾榮升「楷女郎」的Karmen與TVB結束合約過著悠閒生活。

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▲ 自從戀上小小超後，Karmen過著悠閒生活。（instagram圖片）

去年已傳分手

去年底曾經傳出二人分手傳聞，因Karmen在社交網站感性發文，令人誤會她與李澤楷情已逝，而護花心切的小小超當時有回應傳媒，指因為女友近日有兩名好友離世而變得多愁善感，間接粉碎情變傳言。

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▲ 相戀五年來，二人甚少一同出席公開活動。（資料圖片）

近日又有消息爆料，指擁有ViuTV的李澤楷打算在娛樂事業大展拳腳，早前開設了Noble Castle Asia經理人公司，並經楊紫瓊認識現年25歲的「大馬女神」林宣妤（Serene），招攬為旗下首位藝人。

有指李澤楷更親自游說已退休、定居美國的湯唯和劉詩詩前經理人Maria出山幫林宣妤，可見小小超十分重視Serene。

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▲ 「大馬女神」林宣妤。（instagram圖片）

網民又發現Karmen於上月在IG發文：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」發文後近一個月，到近日才再度更新：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路」以及「孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美」。

另外Karmen又在IG留下工作聯絡的email，於年初起亦開始接產品宣傳工作，疑為復出幕前作準備。

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對於分手傳聞，李澤楷向媒體表示工作繁忙，私人問題不作回應。而Karmen昨晚首度開腔，話說早前Karmen在instagram出帖跟粉絲互動，問到粉絲有沒有想回到過去修補的友誼關係，有網民回應著重她為了避開謠言，刪除帖文會比較好。

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▲ Karmen近日疑為復出鋪路。（instagram圖片）

Karmen轉貼該網民的回應，並答覆：「謝謝你們願意分享心底的故事，我也希望這處是一個讓你們分享開心、抒發憂愁、獲得正能量，或者一點點安慰的地方。至于（於）那些負面的聲音，換個角度也是生活中的養分。」續謂：「no worries（不用擔心），謠言止於智者，就等他們一下吧！」似乎在回應分手傳聞。

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