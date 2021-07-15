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【隔離檢疫】英國將香港列入「綠色名單」　下周一起入境不用隔離檢疫

社會 09:49 2021/07/15

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英國將香港列入綠色名單，旅客下周一起抵英後毋須隔離。

英國疫情持續反彈，單日確診逾4萬宗，創近半年新高。英國政府7月14日更新旅遊名單，將香港及保加利亞列入旅遊綠色地區名單，由下周一（19日）起，上述地區旅客入境英國不需要接受隔離檢疫，惟出發前需提交陰性病毒檢測，並於入境後兩日進行核酸檢測。

另外，台灣及克羅地亞則由「綠色地區名單」列為「綠色監察名單」，入境英國的措施與綠色地區一樣，但當局或於短時間內將有關地區降為「黃色地區名單」。

根據英國政府的規定，從綠色名單出發的旅客，抵埗後不需要隔離檢疫，惟需出示出發前48小時內進行的陰性檢測證明，並完成填寫入境旅客追蹤表格，以及到埗後兩日進行核酸檢測。若果抵埗後的檢測屬陽性或與曾接觸確診者則需隔離，新安排暫適用於英格蘭地區。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：郭詩詩

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