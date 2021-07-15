  • 33°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 11:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心　Ian具生意頭腦早為事業投資

娛樂 10:08 2021/07/15

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

陳卓賢投資健身室今日開張。

MIRROR成員Ian（陳卓賢）向來具備生意頭腦，繼去年推出服裝品牌idpt.後，Ian再投資搞健身中心Project i，並將於今天開幕。Ian並會現身尖沙咀店主持開幕儀式，相信粉絲又會迫爆尖沙咀。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Ian投資的健身室Project i，早前已經開設社交平台，從其官方IG所見，健身室走自然風格路線，以木系主色為主，予人舒服親近之感。

【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點　Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】

健身室設專業教練指導，健身學員可透過不同的重力及體能訓練，提升在各項運動的個人表現。同時有不同運動訓練課程，包括正統運動員出身的足球、排球及籃球專業教練，透過度身訂造的系統訓練，為學員建立良好的運動習慣，從而改善體能及體形，強調有別坊間大部分健身室純粹為學員消脂減重、塑造完美體形。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

去年自創品牌

陳卓賢眾所周知有運動細胞及生意眼光，Ian是前男子排球港隊成員，而在未成為MIRROR成員前，早已經創立個人品牌indipandant。

在過去的訪問中，Ian說到去年戶口曾經只剩下90元，箇中原因是當時他將所有積蓄全用建立自己的個人服裝品牌indipandant身上。

Ian品牌在去年4月正式面世，服裝走簡單易穿的路線，包括衞衣、tee、cap帽和tote bag等，有留意開他的fans，一定會懂得Ian不時出席公眾場合都會穿上自家的品牌以作「人肉宣傳」。

同場加映：陳卓賢訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】陳卓賢+小薯茄阿冰拍微電影　花姐為Ian轉行做譚仔姐姐【有片】
11:58 2021/07/12
【MIRROR成員】陳卓賢+小薯茄阿冰拍微電影　花姐為Ian轉行做譚仔姐姐【有片】
【MIRROR X ERROR星蹤】《不可愛教主》應援流動車　《我們不CHOK》MV三大商場播放
18:23 2021/07/13
【MIRROR X ERROR星蹤】《不可愛教主》應援流動車　《我們不CHOK》MV三大商場播放
【大叔的愛】邱士縉與女友Alina感情穩定　MIRROR肌肉擔當Stanley進軍台灣市場
15:45 2021/07/13
【大叔的愛】邱士縉與女友Alina感情穩定　MIRROR肌肉擔當Stanley進軍台灣市場

你可能感興趣

【MIRROR成員】陳卓賢+小薯茄阿冰拍微電影　花姐為Ian轉行做譚仔姐姐【有片】
11:58 2021/07/12
【MIRROR成員】陳卓賢+小薯茄阿冰拍微電影　花姐為Ian轉行做譚仔姐姐【有片】
【MIRROR X ERROR星蹤】《不可愛教主》應援流動車　《我們不CHOK》MV三大商場播放
18:23 2021/07/13
【MIRROR X ERROR星蹤】《不可愛教主》應援流動車　《我們不CHOK》MV三大商場播放
【大叔的愛】邱士縉與女友Alina感情穩定　MIRROR肌肉擔當Stanley進軍台灣市場
15:45 2021/07/13
【大叔的愛】邱士縉與女友Alina感情穩定　MIRROR肌肉擔當Stanley進軍台灣市場
Mirror 陳卓賢 娛樂人物職業 演員 歌手 健身 品牌 運動 運動員

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
12:55 2021/07/14
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒
14:14 2021/07/14
【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語
18:55 2021/07/13
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語