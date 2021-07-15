【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心　Ian具生意頭腦早為事業投資

▲ 陳卓賢投資健身室今日開張。

MIRROR成員Ian（陳卓賢）向來具備生意頭腦，繼去年推出服裝品牌idpt.後，Ian再投資搞健身中心Project i，並將於今天開幕。Ian並會現身尖沙咀店主持開幕儀式，相信粉絲又會迫爆尖沙咀。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Ian投資的健身室Project i，早前已經開設社交平台，從其官方IG所見，健身室走自然風格路線，以木系主色為主，予人舒服親近之感。

【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點 Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】

健身室設專業教練指導，健身學員可透過不同的重力及體能訓練，提升在各項運動的個人表現。同時有不同運動訓練課程，包括正統運動員出身的足球、排球及籃球專業教練，透過度身訂造的系統訓練，為學員建立良好的運動習慣，從而改善體能及體形，強調有別坊間大部分健身室純粹為學員消脂減重、塑造完美體形。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

去年自創品牌

陳卓賢眾所周知有運動細胞及生意眼光，Ian是前男子排球港隊成員，而在未成為MIRROR成員前，早已經創立個人品牌indipandant。

在過去的訪問中，Ian說到去年戶口曾經只剩下90元，箇中原因是當時他將所有積蓄全用建立自己的個人服裝品牌indipandant身上。

Ian品牌在去年4月正式面世，服裝走簡單易穿的路線，包括衞衣、tee、cap帽和tote bag等，有留意開他的fans，一定會懂得Ian不時出席公眾場合都會穿上自家的品牌以作「人肉宣傳」。

同場加映：陳卓賢訪問