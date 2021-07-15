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【特首答問會】林鄭月娥：將透過5方面提升本港土地和房屋供應

政治 10:59 2021/07/15

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特首林鄭月娥出席立法會問答會。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥表示，市民不能安居，政府不敢怠慢。她表示，房屋和土地供應仍會是未來施政重點，未來一年，將透過5方面加倍努力，包括：

（1）加強高層督導，絕不容許政出多門；（2）積極推展交椅洲人工島和新界北的研究及規劃，確保十年後的土地供應充裕；（3）更加進取採納基建先行及創造容量的原則，加快新策略鐵路、道路網絡發展；（4）進一步簡化發展流程，並提升發展局項目促進辦事處，協調各個部門，加快審批私人發展項目的效能；（5）檢視可提升市區重建的方法，處理本港樓宇老化及衍生出來的各種安全、衛生問題。

林鄭月娥今出席立法會答問會，她稱希望借機會就土地、房屋問題回顧過去、展望未來。她表示，較徹底解決香港市民居住問題，需要的不是因時制宜的招數，而是持之以恆的供應土地決心，需要的是不會因為經濟短期波動或物業價格升跌，而動搖政策的勇氣。她形容，本屆政府正是體現這種決心和勇氣，希望未來政府能延續信念。

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記者：林曉君

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