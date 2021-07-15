【特首答問會】林鄭月娥：7成疫苗接種率和做好外防輸入有助創造通關條件

▲ 特首稱，完全掌握市民希望通關的強烈訴求。（資料圖片）

特首林鄭月娥出席立法會答問會時稱，完全掌握市民希望通關的強烈訴求，但通關需要雙方面都覺得適合、適時才可以。她透露，創造和內地通關的條件涉及兩方面，包括接種疫苗，最好達到70%的疫苗接種率；另一方面則是要做好外防輸入。

林鄭稱，自己一有機會見到中央官員和廣東省官員，都會提通關問題，直言「對方已覺得我好煩」。她表示，如果市民好心急想免檢疫進入內地，就一定要接種疫苗。她希望，暑假完結前可達到7成接種率。

至於外防輸入，她形容，內地一有輸入個案就如「行軍打仗」，非常嚴厲，強調任何政府都不希望在自己內部緊張時，但卻開放給有風險人士進入，在社區傳播。她希望市民和商界諒解，如果開好多旅遊通道，就會削弱和內地人員往來的條件。

至於和澳門通關方面，林鄭稱，香港和澳門通關將和內地通關同步。

林鄭稱，中央當然希望香港的防疫抗疫模式和內地一致，但明白因為制度問題，好難完全一致，中央肯定用香港方法達到接近的目的。她強調，據其得到的信息，防疫抗疫方式並非要和內地百分百一致才是通關條件。

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記者：林曉君