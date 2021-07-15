【親子好去處】荃新天地變身非洲叢林設巨形大象裝置　小朋友化身保育小先鋒挑戰7米長叢林飛索

▲ 小朋友更可化身Eco-Rangers生態保育小先鋒，借助攀登繩攀上3米高的平台，再坐上「叢林飛索」橫越河流到達對岸。（商場提供）

今個暑假雖然未能夠跟小朋友去旅行，但想感受一下非洲的野生環境，到Citywalk荃新天地就可以。7月17日起的「Go Green! 環保救地球」活動，將非洲叢林以環保方式呈現，多個森林景致打卡位，並設有刺激飛索挑戰大家膽量，還有親子工作坊及綠色市集，是暑假最佳親子活動。

荃新天地Citywalk將於7月17日至8月29日期間舉行「Go Green! 環保救地球」推廣活動，將非洲叢林以另類方式呈現於場內，破格地以環保物料─彩樂板，製作多隻七彩巨型非洲森林象及森林韆秋椅裝飾為大家提供最佳打卡位，4米高巨型非洲森林象肯定成為焦點。

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小朋友更可化身Eco-Rangers生態保育小先鋒，以攀登繩攀上3米高的平台，再挑戰7米長的叢林飛索及不同關卡，成功完成餵飼小象的任務更可免費參與大象糞便記事本製作，活動集玩樂及環保教育於一身！

商場亦特別安排了一系列親子工作坊及綠色市集，亦與環保及保育組織合作舉辦展覽及與主題相關的話劇、故事分享等，喚起公眾關注環保及保育瀕危非洲森林象。

荃新天地邀得香港首間及唯一紙包飲品盒回收漿廠及教育中心「喵坊MilMill」舉辦工作坊及故事分享。荃新天地2期中庭特設紙包飲品盒回收機，市民於推廣期內以一個紙包飲品盒作回收，即可以八達通獲取$0.1現金回贈。

Citywalk荃新天地「Go Green! 環保救地球」

日期：2021年7月17日至8月29日

地點：荃新天地1期及2期

記者︰梁靜詩