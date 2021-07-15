【殘酷真相】19歲女神智不清脫褲子直接小便　母以為撞邪送院揭心碎真相

▲ 19歲女深夜出門後回家神智不清，不脫褲子直接小便母以為撞邪，送院醫生揭心碎真相。

台灣一名19歲少女深夜出門遊玩，翌日回家神智不清，下車時甚至沒有架好電單車腳架，任由電單車倒地，及後急腳走入廁所，沒有脫褲子便直接小便。少女語無倫次，口中不斷說「靈魂出竅」，媽媽見狀以為女兒撞邪。後來，少女被送往醫院治療，結果驗出她對毒品有反應，更發現她被其中一名男子性侵，父母連忙報警。案件近日提堂，涉事男子被判監3年2個月。

綜合台灣媒體報道，案件發生在2017年8月14日，當時年僅19歲的小芳(化名)半夜相約朋友喝酒遊玩。其後，遭2名男子帶到酒店，並在房間內餵她吃含有毒品氟硝西泮成分的「咖啡包」等毒品，她及後感到暈眩。在天旋地轉之際，其中一名男子壓在她身上強迫性交，再帶她到浴缸清潔身體。

回家後神情恍惚 不脫褲小便

翌日中午，小芳獨自駕駛電單車回家，神情恍惚，甚至連沒有立好腳架，任由電單車倒臥在地，再走進家中廁所。她沒有脫掉褲子便開始小便，媽媽見狀嚇得尖叫，以為女兒撞邪，一度請來法師到場處理，惟處理2小時小芳依然語無倫次。父母便將她送院治療，結果驗出毒品反應，小芳才坦承曾食用「咖啡包」及被性侵。

涉事男子否認性侵

父母怒告性侵女兒的男子，男子作供稱，透過交友軟件認識小芳，見面當天聊天約1小時後便發生性行為，聲稱小芳自願吸食毒品，強調沒有性侵。男子更拿出證據，指小芳在事後曾向他發短信，問男子「你是想要我當你女朋友是嗎？」、「我也想抱你」等，語氣如情侶聊天般，男子認為如果有性侵，不可能女方會說出這些話。

法官判監3年2個月

法官聽取雙方證供後表示，即使女事主自願服用含有毒品的「咖啡包」、發短信示好等，並不影響男子性侵的犯罪事實，認為男子的確在女事主服用毒品，感到神智不清時性侵對方，所以判男子乘機性交罪成，入獄3年2個月。

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責任編輯：王明芳

