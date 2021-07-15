【食用安全】平價雪平鍋不可煮酸辣食物　K Kwong：會釋出有毒金屬離子傷腦

▲ 不可用平價雪平鍋煮酸辣食物

用平價雪平鍋煮食要小心！香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）近日在其facebook提醒大家慎用平價雪平鍋，勿用來煮酸味或辛辣食物，否則會釋出有毒金屬離子，傷害腦部。他指出，不少平價廚具也是用平價不銹鋼或鋁製造，同樣會出現此問題。

平價雪平鍋不能煮2類食物

K Kwong昨日（14日）發文提醒大家要小心使用平價雪平鍋。他表示，雪平鍋在日本很流行，最便宜的雪平鍋只需日圓$100（約港幣$7），多數用鋁製造。除了雪平鍋，其他平廚具也多數用平價不銹鋼或鋁製造。用這些平價廚具煲水、煮烏冬、煲奶也沒甚麼問題，但切勿用來煮辛辣或酸的食物，例如韓國部隊鍋。

▲ K Kwong指出，日本最便宜的雪平鍋只需100円（日圓$100），多數用鋁製造。

鋁製雪平鍋釋出鋁離子會傷腦

他解釋，平價不銹鋼在酸性環境，接觸到茄汁、咖哩、醋等物，會立即釋出有毒的金屬離子，例如「鉻（III）離子」（Cr3+）。至於鋁製雪平鍋更會釋出鋁離子（Al3+），會傷害腦部，甚至引發「阿滋海默症」 （Alzheimer's disease），即腦退化症。若用平價雪平鍋煮辛辣麵或泡菜等食物，隨時有大量鋁離子滲入湯裡。

另K Kwong指出，或有人問「可樂罐夠有鋁啦，點解唔怕可樂嘅酸溶咗呢？」他解釋，可樂罐內壁有一層膠膜可防止可樂和鋁罐產生化學反應，罐頭蕃茄湯、羅宋湯等一類食品亦然。

帖文一出，有網民恍然大悟，表示怪不得雪平鍋說明書註明不可煮番茄類食物。也有網民問，市面上有即食糖水或湯包，所使用的鋁袋經過高溫消毒，加熱後食用會否釋出毒素。K Kwong則回覆指，有膠膜内層的鋁袋是安全的。

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責任編輯：羅嘉欣