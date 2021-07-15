  • 34°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】平價雪平鍋不可煮酸辣食物　K Kwong：會釋出有毒金屬離子傷腦

食用安全 11:24 2021/07/15

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

不可用平價雪平鍋煮酸辣食物

用平價雪平鍋煮食要小心！香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）近日在其facebook提醒大家慎用平價雪平鍋，勿用來煮酸味或辛辣食物，否則會釋出有毒金屬離子，傷害腦部。他指出，不少平價廚具也是用平價不銹鋼或鋁製造，同樣會出現此問題。

平價雪平鍋不能煮2類食物

K Kwong昨日（14日）發文提醒大家要小心使用平價雪平鍋。他表示，雪平鍋在日本很流行，最便宜的雪平鍋只需日圓$100（約港幣$7），多數用鋁製造。除了雪平鍋，其他平廚具也多數用平價不銹鋼或鋁製造。用這些平價廚具煲水、煮烏冬、煲奶也沒甚麼問題，但切勿用來煮辛辣或酸的食物，例如韓國部隊鍋。

K Kwong指出，日本最便宜的雪平鍋只需100円（日圓$100），多數用鋁製造。

鋁製雪平鍋釋出鋁離子會傷腦

他解釋，平價不銹鋼在酸性環境，接觸到茄汁、咖哩、醋等物，會立即釋出有毒的金屬離子，例如「鉻（III）離子」（Cr3+）。至於鋁製雪平鍋更會釋出鋁離子（Al3+），會傷害腦部，甚至引發「阿滋海默症」 （Alzheimer's disease），即腦退化症。若用平價雪平鍋煮辛辣麵或泡菜等食物，隨時有大量鋁離子滲入湯裡。

另K Kwong指出，或有人問「可樂罐夠有鋁啦，點解唔怕可樂嘅酸溶咗呢？」他解釋，可樂罐內壁有一層膠膜可防止可樂和鋁罐產生化學反應，罐頭蕃茄湯、羅宋湯等一類食品亦然。

帖文一出，有網民恍然大悟，表示怪不得雪平鍋說明書註明不可煮番茄類食物。也有網民問，市面上有即食糖水或湯包，所使用的鋁袋經過高溫消毒，加熱後食用會否釋出毒素。K Kwong則回覆指，有膠膜内層的鋁袋是安全的。

【同場加映】不含致癌物PFOA易潔鑊

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：【活得健康啲】用洗潔精洗木砧板超錯會殘留化學物　專家：化學物會腐蝕砧板纖維容易發霉【附清洗及保養方法】

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
15:53 2020/05/15
【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
19:01 2021/05/19
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
【食用安全】調味料存放不當易變味發霉　消委會教正確存放調味料方法【附清單】
14:36 2020/08/17
【食用安全】調味料存放不當易變味發霉　消委會教正確存放調味料方法【附清單】

你可能感興趣

【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
15:53 2020/05/15
【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
19:01 2021/05/19
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
【食用安全】調味料存放不當易變味發霉　消委會教正確存放調味料方法【附清單】
14:36 2020/08/17
【食用安全】調味料存放不當易變味發霉　消委會教正確存放調味料方法【附清單】
食用安全 健康問題 廚具 腦退化 認知障礙症

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
12:55 2021/07/14
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒
14:14 2021/07/14
【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語
18:55 2021/07/13
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語