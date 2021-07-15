【大叔的愛】呂爵安盧瀚霆透露續集田牧發展　Edan+Anson Lo：希望Sweet一點【有片】

ViuTV劇《大叔的愛》掀起煲劇熱潮，劇中演員黃德斌、簡慕華、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、徐㴓喬、陳子豐及練美娟一同出席活動，跟大家分享感受。

Edan和Anson Lo一同接受TOPick訪問，感謝觀眾支持並期待能開拍續集或電影版。

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▲ Edan出席《大叔的愛》宣傳。（柯雅珺 攝）

Edan、Anson感謝觀眾

《大叔的愛》播至結局篇，劇集獲得不少好評，兩位主角呂爵安和盧瀚霆齊齊回應觀眾反應。Edan表示：「很開心，很感激有這麼多觀眾收看，覺得很幸運可以有此機會去拍這部劇。這套劇本來的話題性和劇本也很完善，所以便更容易吸引到觀眾去看。」

Anson Lo很多謝各位有收看的觀眾，「大家都很熱烈地支持，每集播放後都會討論很多細節，大家都會留言令我覺得很有互動，就如跟大家一起看一樣。」

被問到會否想加薪，Edan笑言不用加薪，「擔心加薪後沒劇拍，多謝公司讓我拍。」Anson Lo也表示不用加薪，「這套劇在數年前已開始策劃、購買版權等，反而是我們該感激獲得此機會，他們找我們去演。」

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▲ Anson Lo盼故事繼續發展。（柯雅珺 攝）

問到會否開拍續集或電影版，二人異口同聲指暫未有開拍電影版的消息，並希望可以有這個消息。Edan和Anson Lo對開拍續集都有不少想法。

Edan說：「日本有《大叔的愛2》，但會跳到另一個時空，從頭洗牌再來，如果港版有的話，我希望是一個延續，可以延續我們的故事。」Anson Lo認同：「不會打亂所有角色、性格，希望Sweet一點。」Edan謂：「有很多觀眾都投訴不夠Sweet。」

Anson Lo想每條支線、感情線都可以有更多Sweet的事，「增加更多日常的事，如阿牧和阿田在公司內，可能是茶水間或是家中多一些日常事情發生，再簡單一點的生活，應該大家也會想收看。」Edan笑謂：「或者阿牧不用那麼慘。」Anson Lo覺得：「阿田幫他執拾一下。」

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大結局跟觀眾互動

二人透露周五播放大結局的當天將會與觀眾互動，Edan說：「我們當天，即ViuTV應該會有個Facebook Live，不同演員會跟大家Zoom Meeting，到時會跟大家傾談，分享大結局的感想。」

不少觀眾都大罵阿田是「渣田」，令阿牧、KK和梓芊都受情傷。Edan認為：「的確我自己看也有這樣（渣田）的感覺，你怎麼會這樣。很深刻的是，他有一刻想吻梓芊，我心想甚麼一回事，演的時候因為自己的經驗較少，沒想過放在一起的時候會變成這樣。」

他續指：「當然劇本是這樣寫的，但我也有檢討會否有另一個演法可以令事件不會太『渣』。我覺得觀眾有這樣的感覺是因為他們很投入去看，也是一件好事。」Anson Lo指：「是角色而已，他本人不是這樣的。大家看得肉緊，這也是我們想要的，大家也很得投入。」

Edan補充：「如果阿田不是這樣的話，故事很快便結束了。」Anson Lo同意並謂：「這也是為了支線的發展。」

記者：梁樂欣

同場加映：Anson Lo專訪