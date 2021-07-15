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大家樂全新「招牌焗素豬扒飯」 紅米飯配肉感十足高纖豬扒

特約 15:00 2021/07/15

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

搵返資料，原來大家樂「一哥焗豬扒飯」已經出世超過30年，時至今日已經成為不少人午飯晚飯的必食之選。隨著香港人口味和飲食習慣改變，「一哥焗豬」經歷過不少變革，最近更首次推出素食版，焗豬都可以食得高纖，同時減少碳排放！


保留爽彈口感Juicy肉汁

近年不少餐廳都推出植物肉菜式，大家樂的素食版焗豬除了採用英國素食協會（The Vegetarian Society UK）認可的植物肉外，從飯到醬汁都特別重新調配，非常有誠意！
焗豬靈魂的厚切植物肉豬扒只用大豆及小麥等全物食材製作，比一般肉食更高纖，更難得是焗後依然能做到外脆內嫩、肉汁滿滿的感覺，口感幾可亂真！除了食材質素滿分，亦保證當中沒有基因改造成份、製作過程亦沒有進行動物試驗，食得健康環保。

全新研發鮮甜蔬菜醬汁

除了用上植物肉豬扒，上面的香濃醬汁亦特別調配成以番茄、西芹和洋蔥精心炮製成酸甜開胃的純植物醬汁，之後再加入大量蘑菇、菠蘿、翠玉瓜等營養十足的疏菜；墊底的炒飯亦有驚喜，用上高纖紅米蛋炒飯，保持惹味而且營養價值倍增，小孩自然吃得開心又健康。現在大家樂更推出超「植」試食價，49元起即可歎到元氣滿分的全新素食「焗豬」。


慳$21！焗素豬扒飯二人餐券

想試最新「焗素豬扒飯」，機會嚟喇！大家樂網店eatCDC.com剛推出「午市限定」焗素豬扒飯二人餐券，內容包括：1客招牌焗素豬扒飯、1客一哥焗豬扒飯，以及2杯 至Cool冰冰。登入網站（bit.ly/3r39MDK）即可用優惠價港幣95元，享用原價港幣116元的餐飲。記得推廣期至8月2日，想試就要快！


同場加映 半尺長鱈魚柳焗飯

當然，大家樂皇牌「招牌焗」還有許多肉食選擇，除了人氣王「招牌焗豬扒飯」，喜歡海鮮的話亦有霸氣「阿拉斯加鱈魚柳茄汁焗飯」，每條魚柳都有近半尺長，保證啖啖肉！

（資料由客戶提供）

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