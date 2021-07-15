【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境

▲ 目前本港外傭供應短缺，平均3至5名僱主搶一名外傭。

本港對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」後，當地外籍家庭傭工未能來港。香港僱傭公會主席陳東風表示，由4月中停飛至今，已累積5,000多名擁工作簽證，但無法入境的菲律賓及印尼外傭滯留當地，當中2至3成已接種一劑疫苗，完成兩劑接種則少於1成，相信即使港府放寬外傭來港要求，最快要到8月中才有外傭來港。

陳東風今早（15日）在一個電台節目表示，菲律賓及印尼政府已經優先容許外傭接種新冠疫苗，據他了解，兩地政府與港府有定期舉行會議。他昨日（14日）曾與菲律賓駐港領事館聯絡，引述對方指港府初步計劃讓已接種新冠疫苗外傭優先入境。

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他建議，若政府批准已接種疫苗人士入境，建議只要外傭持有工作簽證，便能納入計劃。

他又承認，目前本港外傭供應短缺，「平均3至5名僱主搶一名外傭」，月薪已被搶高至5,500至6,500元；有外傭更表明，若需要照顧行動不便長者、或較多小朋友，需要更高工資；亦有外傭更提出不希望照顧兒童及長者。

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責任編輯：陳子謙