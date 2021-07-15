羅子溢x麥太分享小朋友學英文心得 一致認同英語學習環境最重要

為着孩子的未來發展，父母最緊張的莫過於子女的英語能力，希望他們能夠憑此提升日後在社會上的競爭力。正是這個原因，父母們都願意不惜工本購買各種英語學習教材，或者為年幼的子女報讀各種英語課程，但說到底，學習英語或者其他語言也好，最有效就是能身處在語言學習環境中。影視雙棲的男藝人羅子溢（前名：羅仲謙），昨日與「十優港姐」麥明詩（Louisa）的母親、資優教育專家麥何小娟同場出席書展一項活動時，一起討論如何培養小朋友學習英文的興趣。

子溢唱兒歌培養幼女英語觸覺 麥太深表認同

▲ 子溢請教麥太當年培養明詩與明山學英文的心得。

子溢雖然平時工作忙碌，但當一有空閒便會逗愛女「小珍珠」玩，特別是唱歌給她聽。他表示每次在她面前唱歌仔，她都會很開心，又提到平時會播迪士尼美語世界的CD給女兒聽，而每次完成工作返家後，亦會爭取時間與女兒玩。「抱著她唱Up & Down，她就會開心地『kaka』笑。」他笑言：「這個動作可以幫她練習小肌肉，同時我自己也可以鍛鍊肌肉！」

Louisa和弟弟麥明山均是讀書成績優異，羅子溢以為麥太當時是用英文與子女溝通，但麥太隨即指自己和丈夫平時都是用中文，只是在子女年幼時，已盡量給他們更多機會接觸英文。「除了看英文書、聽英文歌，我們也找過一些Native Speaking老師到家中為兩姊弟練習英語。」麥太答：「當年要找適合他們程度的英文書和歌仔，都花了不少時間，但現在你們很幸運，有這類（迪士尼美語世界）全面性教材幫忙，可以營造一個英語環境給小朋友。其實，8個月開始小朋友就會透過模仿來學習，而模仿對於小朋友來說是重要的學習模式，你給他們接觸甚麼東西，他們都會喜歡跟住講和做。」

適當運用教材 提升小朋友學習信心及耐性

▲ 麥太和子溢均認同迪士尼美語世界的教材可助小朋友有效學英文。

子溢提及湊女經驗時，提到小珍珠在家中很活躍，但出外就會很害羞，甚至見到一些平時少見的親戚朋友更會大哭，令他和太太很尷尬。為了提升愛女自信，子溢夫婦便帶小珍珠參加了寰宇家庭俱樂部舉辦的活動。他說：「每一場活動都有一班富有經驗的美語哥哥姐姐，與小朋友互動，而且活動中會播放平日女兒經常聽的美語世界兒歌，令到小朋友有共鳴，令他們更加投入活動，從而加快語言方面的學習進展。」

即使如此，小珍珠時常坐不定，即使玩玩具都很快沒有耐性，令子溢夫婦有時很煩惱。麥太提醒子溢不要勉強，同時建議他找些有趣的玩具和活動和小珍珠一起玩，甚至加點難度，令小珍珠變得主動。「以往迪士尼美語世界教材未出現時，我也花了很多時間自製玩具給明詩玩，目的令她可以從玩樂中學習，從而訓練各種感官系統如觸覺敏銳度。」她說：「我看過迪士尼美語世界的Play Along教材，當中設計了很多給小朋友邊玩邊學習的活動，訓練到小朋友對於語言、文字、不同感官的統合以及培養專注力，正是做到從玩樂中學習的效果。假如當年是有這套教材，我一定會買給明山和明詩，那我就不用這麼辛苦自製教材啦！」

迪士尼合作伙伴 兒童英語學習教材權威

▲ 迪士尼美語世界的教材備有各種程度，適合不同年齡的小朋友從趣味中學習英語。

迪士尼美語世界（Disney World of English）是寰宇家庭（World Family）在1976年開發的英語教材，包含不同的有趣互動遊戲，吸引小朋友在樂趣中學習英語，有效掌握英語聽講讀寫的規律，因此多年來深受全球非英語系國家及地區的父母歡迎。寰宇家庭身為華特迪士尼公司（Walt Disney）超過40年的合作伙伴在香港營運亦已邁向25周年，期間不斷開發內容，務求使用迪士尼美語世界的兒童，能夠透過生動的英語學習經驗，培養出色的英語能力。

由即日起至7月20日，親臨香港書展2021可享以下現場優惠 【寰宇家庭「迪士尼美語世界」展位: Hall 3D-D16】

優惠1：即場登記可免費獲贈米奇多用途掛牌及「迪士尼美語世界」體驗版乙份

優惠2：孕媽媽或育有0-3歲寶寶之家庭可即場免費體驗（30-45分鐘），完成體驗可獲贈ABC英語學習卡乙份 。

優惠3：即場選購學習系統可獲贈Disney Baby系列My First Library及動物發聲圖書套裝以及限量迪士尼禮品。

孕媽媽精選：即場選購學習系統 更可額外獲贈小熊維尼積木玩具乙份

了解更多有關「迪士尼美語世界」：www.worldfamilyenglish.com.hk/ffp/sl/tp2107avbf

（資料由客戶提供）