【恐怖意外】充氣城堡突遭強風吹至9米高　4小童慘被拋出墮地受傷

▲ 白俄羅斯日前發生恐怖意外，充氣城堡突遭強風吹起，造成多人受傷。

白俄羅斯日前發生恐怖意外，原本固定在草地上、供小朋友玩耍的充氣城堡，突然遭強風吹至9米高。有目擊者見到小朋友慘被拋出墮地，事件共造成4名小朋友及3名成人受傷。

綜合外媒報導，事發當日白俄羅斯北部小鎮正舉行慶典，大會在草地上設置3座充氣城堡供小朋友玩樂。在家長及小朋友享受慶典之際，一陣強風突然吹來，把3座充氣城堡吹起。有人拍下意外經過，只見不少家長合力拉着其中一個充氣城堡，讓部分小朋友及時離開；旁邊一座充氣城堡被吹至9米高，在空中翻了幾圈才墮地。

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意外造成4名小童受傷

有目擊者表示，看到其中一座充氣城堡如氣球般飛越圍欄，另一座則撞向附近的帳篷。她指事發時聽到小朋友尖叫及大哭，又看到一名男童從城堡中掉出來，所幸沒受重傷。

事件共造成4名小童及3名成人受傷，附近軍人得知意外發生後，迅速趕到現場協助救援。7名傷者被送往醫院救治，其中一名女童需要接受電腦斷層掃描來診斷身體損傷。當地執法部門現就事件展開調查，暫未知是否涉及人為疏忽。

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責任編輯：王明芳