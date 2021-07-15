【疫情催生】疫情封關「催生」迎嬰兒潮　美醫院91小時內連誕107名BB

▲ 美國有醫院在91小時內連誕107名嬰兒。

新冠疫情下不少國家都閉關封鎖，似乎帶來了催生的效果。其中美國德州一家醫院，在6月接連出現2波罕見「嬰兒潮」，短短4日內誕下逾百名嬰兒，創下該院的新紀錄。

據外媒報道，德州沃斯堡（Fort Worth）Baylor Scott & White All Saints醫療中心旗下的安德魯斯婦女醫院早前公布，該院在6月24至28日短短91小時內，經歷了兩次嬰兒潮，共接生了107名嬰兒。

▲ 美國一間醫院在短短4日內迎接逾百嬰兒。（影片截圖）

4日內歷2次嬰兒潮

第一波是從6月24日開始，在47小時內共有25名女嬰和27名男嬰，合共52名嬰兒出生；第二波則從6月28日起，醫療團隊在44小時內迎來了55名嬰兒，當中包括一對雙胞胎女嬰。

醫院的婦產科醫生JayHerd表示，這次嬰兒潮打破了醫院在2018年，在41小時誕下48名嬰兒的記錄，是「罕見且特別」的紀錄。過往醫院平均每日接生16次左右，2020年迎來了近6000名嬰兒，包括100對雙胞胎和兩對三胞胎。

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最受歡迎男女嬰名字

他認為，這次嬰兒潮與疫情有關，由於去年春天首度因疫情封鎖，他們本來推測是在12月或1月見到嬰兒潮，

因為疫情關係，我們原以為過去幾個月生育率會更高，但直到現在才看到嬰兒潮，所以人們一定更加放心了。

在這逾百嬰兒中，男孩名字「Atlas」和「Daniel」最受歡迎，而女嬰方面，有6名女孩被命名為「Gianna」，另外「Reign」也很受歡迎。

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責任編輯：王明芳