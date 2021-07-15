【5000元消費券】恒基三商場推夏日購物獎賞　送逾80萬元禮品盡享購物著數

▲ 活動期間各場送出1,000份「商戶禮品/禮券組合」，一共送出2,000份！先到先得，換完即止！(商場提供)

5000元消費券最快8月1日到手，點樣購物可以賺更多優惠？由即日至8月31日，沙田中心‧沙田廣場、屯門時代廣場已準備總值超過HK$80萬禮品/禮券組合，火熱呈獻「夏日購物獎賞」，務求將消費熱浪推向頂峰。顧客只要於同一商場的兩間商戶以電子消費享受各式娛樂、餐飲、零售購物樂趣的同時，更可換取由精選禮品及人氣餐飲購物禮券組成的「商戶禮品/禮券組合」一份（每份價值超過HK$400），差不多為消費金額的一半回贈，總值超過HK$80萬，消費驚喜讓您投入消費狂熱！

沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場「商戶禮品/禮券組合」，豐富禮品總值超過HK$80萬，顧客只要於沙田中心‧沙田廣場或屯門時代廣場同一商場內的兩間商戶，以電子消費滿指定金額（H‧COINS會員HK$780/ 非H‧COINS會員HK$880），即可換領「商戶禮品/禮券組合」一份（每份價值超過HK$400），多買多賞賺更多！

▲ 沙田中心‧沙田廣場、屯門時代廣場已準備總值超過HK$80萬禮品/禮券組合。(商場提供)

禮品包雲集各式精選禮品及人氣餐飲購物禮券，多款禮品包的精選配搭先到先得。全方位滿足您飲食、玩樂、零售的各種所需，讓您買盡夏日時尚配飾及家品家電、嚐盡不同風味的精緻美饌，滿載而歸。活動期間各場送出1,000份「商戶禮品 / 禮券組合」，一共送出2,000份！先到先得，換完即止。

沙田中心‧沙田廣場 及 屯門時代廣場火熱呈獻「夏日購物獎賞」

換領日期︰由即日起至2021年8月31日（換完即止）

換領時間︰中午12時至晚上10時

換領地點︰沙田中心L3禮賓部 / 屯門時代廣場南翼L3禮賓部

換領方法：於沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場同一商場#以電子貨幣*即日消費滿HK$880，或H•COINS會員消費滿HK$780，憑兩張不同商戶發出之即日有效電子機印發票（每張電子機印發票最少滿HK$100），連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領「商戶禮品/禮券組合」一份，每份價值超過HK$400。推廣期內各場送出1,000份，先到先得，換完即止。

#「同一商場」是指「沙田中心‧沙田廣場」或「屯門時代廣場」兩組商場其中之一。

*電子貨幣包括：信用卡、易辦事、借記卡、微信支付、雲閃付、銀聯閃付、八達通、支付寶、Visa payWave、Apple Pay 、Google Pay、Samsung Pay、Tap & Go拍住賞、TNG Wallet、BoC Pay、HSBC Reward+、OmyCard、TFPay及任何恒基地產旗下商場不時認可的電子貨幣。

記者：曾嘉善