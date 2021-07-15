【限時優惠】OK便利店推Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠　$100/5件加$15買第六件【附電子優惠券】

▲ OK便利店推Häagen-Dazs脆皮雪糕批限時優惠。

天氣愈來愈炎熱，吃杯雪糕透心涼最好不過！OK便利店今日（15日）至周日（18日）一連4日推出Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠，$100可以買5件，加$15更可買第六件，非常優惠！

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$100可以買5件Häagen-Dazs脆皮雪糕批，平均$20／件。如果想抵上加抵，憑以下電子優惠劵享有加$15買第六件的優惠，平均$19.2／件！

大家選擇各款的Häagen-Dazs脆皮雪糕批，例如最近推出的芒果及哈密瓜脆皮雪糕批口味，粉紅朱古力脆皮包裹著清新水果味道，帶出冰爽夏日的感覺。

▲ 憑電子優惠券可享有這優惠。

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責任編輯：王芷瑩