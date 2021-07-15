  • 34°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限時優惠】OK便利店推Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠　$100/5件加$15買第六件【附電子優惠券】

休閒消費 11:43 2021/07/15

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

OK便利店推Häagen-Dazs脆皮雪糕批限時優惠。

天氣愈來愈炎熱，吃杯雪糕透心涼最好不過！OK便利店今日（15日）至周日（18日）一連4日推出Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠，$100可以買5件，加$15更可買第六件，非常優惠！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

$100可以買5件Häagen-Dazs脆皮雪糕批，平均$20／件。如果想抵上加抵，憑以下電子優惠劵享有加$15買第六件的優惠，平均$19.2／件！

大家選擇各款的Häagen-Dazs脆皮雪糕批，例如最近推出的芒果及哈密瓜脆皮雪糕批口味，粉紅朱古力脆皮包裹著清新水果味道，帶出冰爽夏日的感覺。

憑電子優惠券可享有這優惠。

同場加映：更多簡易朱古力甜品食譜，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【日本過江龍】香港DAISO第三間直營店上水匯開幕　佔地3,680平方尺近9,150款商品$12起
17:03 2021/07/14
【日本過江龍】香港DAISO第三間直營店上水匯開幕　佔地3,680平方尺近9,150款商品$12起
【親子遊】8度海逸酒店推2大1小本地遊套餐　自助餐+坐開篷巴士觀景每位$400起【附預訂詳情】
18:21 2021/07/14
【親子遊】8度海逸酒店推2大1小本地遊套餐　自助餐+坐開篷巴士觀景每位$400起【附預訂詳情】
【潮流服飾】FILA KIDS全新White Line系列登場　加入奧運五環配色展現小朋友活力
19:27 2021/07/14
【潮流服飾】FILA KIDS全新White Line系列登場　加入奧運五環配色展現小朋友活力

你可能感興趣

【日本過江龍】香港DAISO第三間直營店上水匯開幕　佔地3,680平方尺近9,150款商品$12起
17:03 2021/07/14
【日本過江龍】香港DAISO第三間直營店上水匯開幕　佔地3,680平方尺近9,150款商品$12起
【親子遊】8度海逸酒店推2大1小本地遊套餐　自助餐+坐開篷巴士觀景每位$400起【附預訂詳情】
18:21 2021/07/14
【親子遊】8度海逸酒店推2大1小本地遊套餐　自助餐+坐開篷巴士觀景每位$400起【附預訂詳情】
【潮流服飾】FILA KIDS全新White Line系列登場　加入奧運五環配色展現小朋友活力
19:27 2021/07/14
【潮流服飾】FILA KIDS全新White Line系列登場　加入奧運五環配色展現小朋友活力
著數優惠 OK便利店 便利店 朱古力 美食 甜品 雪糕

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
12:55 2021/07/14
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒
14:14 2021/07/14
【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語
18:55 2021/07/13
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語