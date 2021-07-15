【梅艷芳】古天樂演梅姐恩師劉培基　Do姐訪王丹妮大讚具氣質

▲ 古天樂王丹妮為《梅艷芳》接受Do姐訪問。

電影《梅艷芳》將上映，演梅姐的名模王丹妮（Louise）成為媒體焦點。作為新人的Louise非常幸運，首部主演的電影上映在即，已獲得圈中兩位重量級人馬古天樂及鄭裕玲（Do姐）祝福及稱讚，古仔更出手教授演技。

早前電影公司特邀Do姐以訪談形式訪問戲中兩位主角古天樂及王丹妮，細談兩人合作的緣份與趣事，與Louise初次見面的鄭裕玲更大讚Louise聰明有氣質，寄望她在演藝圈愈做愈好。古天樂則認為Louise態度認真，準備充足，在拍攝時更傳授她演戲心得。

▲ Do姐跟王丹妮古天樂訪談。

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古仔教授新人演技

梅艷芳曾有一個心願，就是嫁給舞台，而在電影中，古天樂飾演著名時裝設計師劉培基，一位幫助梅姐完夢的良師益友：「我飾演劉培基，他陪伴梅姐成長，亦在梅姐最一場演唱會，她找劉培基完成她的夢想，幫她做一套婚紗嫁給舞台，梅姐過往形象大膽、創新、前衛，造型都是劉培基為她設計。」

古天樂在戲中跟王丹妮有不少對手戲，對於這位新人他有非常正面的評價：「第一眼看了她的外貌，真心講句，好放心。在拍攝的過程中看見她很勤力，看得出她每一場戲事前都做足準備功夫。無論形態、說話語氣都很神似。」

古天樂稱讚她能夠演出梅姐的神態，他憶述起一次拍攝時的趣事：「我拍攝的主景是一幢舊樓，記得一次cut機，燈光關掉的時候，正當我準備返回休息室，走到樓梯轉角的剎那，昏暗燈光下眼前見到Louise的身影，當場心寒起來嚇了一跳，可想而知她到底有幾神似。」

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雖然Louise已為角色下了不少功夫，但始終首登大銀幕，古天樂在現場親授演技心得助她入戲，古天樂說：「一場要她喊的戲，為了令她容易投入情緒，她之前與我分享過一些她跟父親的往事，我建議她用當時的情緒放回這場戲內，就會很容易釋放自己感情出來。」

Do 姐追問古仔對Louise的表現時，但他更搞笑勸告身高 179cm的 Louise：「不要穿太多高踭鞋。」

Do姐讚王丹妮有氣質

其實Do姐在92年的清談節目《星夜傾情》首集嘉賓便是梅艷芳，兩位阿姐談事業、感情，有不少回響。今次再跟演梅姐的王丹妮談話，雖然未有跟王丹妮合作，但透過訪問了解後，認為Louise的經歷很像梅艷芳，Do姐說：「都是憑參加比賽出道，做了模特兒，同樣是單親家庭一早出來工作，很多事情都很相似，外貎亦具有梅艷芳氣質。透過今次訪問，我第一次接觸王丹妮，覺得她是個很聰明的女仔，希望她能夠在《梅艷芳》這部電影中，好好表達自己的演技，做好這個角色。在訪問中她能夠透徹地完成我所問的問題，亦很誠心有誠意，希望她在這行發展能夠越做越好。」

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▲ 鄭裕玲指Louise很有氣質。

首次接拍電影，便要演繹樂壇天后梅艷芳，Louise要承受的壓力可想而知相當巨大，曾因為壓力太大，而逃到泰國避世，Louise說：「當我知道被選中做這角色時，我第一個反應是好驚，所以即刻買了機票飛去泰國，躲在房間內喊足兩日才能沈澱消化這個消息，直至踏出酒店房門口，我跟自己說既然選了我，就努力去做好吧！」

Louise表示，在她心目中梅艷芳是一個有義氣、努力進取、永不言棄、永遠走在潮流尖端的榜樣，值得後輩學習，擁有無可取代的地位，Louise 跟自己承諾會努力作好準備演好梅艷芳這角色。

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