【聲夢傳奇】 姚焯菲《奪金》MV出鏡少惹粉絲不值　TVB順應民意推Chantel+JW版本【有片】

▲ 無綫剪輯《奪金》MV新版本，滿足Chantel粉絲。

無綫早前推出東京奧運主題曲《奪金》，更找來一班《聲夢傳奇》學員跟衛蘭、李幸倪、江海迦（AGA）、王灝兒、泳兒及周柏豪6位導師一起主唱歌曲，更齊齊拍攝MV，上周日（11日）無綫發佈主題曲MV，MV內只見「人氣王」炎明熹被安排企於中間位置，反之「國民初戀」Chantel鏡頭比較少，因而惹來粉絲不滿。

無綫昨日即順應民意，剪輯一個新版本來滿足粉絲，當中有不少姚焯菲跟JW的互動片段，MV上載後引來不少正評，當中有粉絲說：「有番JW & Chantel 更正，會狂loop loop」，足見年紀輕輕的Chantel已甚具吸引力。

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▲ 而姚焯菲只得少許大特寫鏡頭。（影片截圖）

Gigi首版MV企中間位

《奪金》MV首播後外間反應不俗，網民大讚一眾聲夢學員有活力外，又說歌詞「要衝金，再特訓」很洗腦，不過於足本MV裡，炎明熹出鏡率非常高，她被安排站於中間位置，另外跟導師Gin Lee有合唱的鏡頭。

反之Chantel比較少大特寫鏡頭，亦沒有跟導師合唱的片段，只有跟炎明熹、鍾柔美跳唱的鏡頭，故引來不少Chantel粉絲不滿。

▲ 之前的MV足本，炎明熹出鏡率甚高。（影片截圖）

為滿足粉絲的要求，無綫剪輯了一個MV新版本，新版本片長1分10秒，當中加插了Chantel與JW一齊的畫面，二人形象同樣活潑甜美，十足姊妹花一樣。

網民看罷也紛紛留言，當中包括「呢條片爽好多，足本太長，聽耐好悶，有番JW & Chantel 更正，會狂loop loop」、「其實依家條片短左，節奏感覺都快左，又人齊左，首歌爽好多」及「之前個MV真係冇理由剪走咗Chantel+JW, 簡直係一個失誤，有新MV太好了。」

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其實3位聲夢女學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）也人氣高企，當中14歲學員姚焯菲（Chantel）憑著甜美外貌、悅耳歌聲而收攬大批粉絲。

早前她在節目中翻唱經典歌《戀愛預告》令其人氣急升，影片上載至今不足一個月，已經累計超過300萬點擊，因而被網民封為「國民初戀」，Chantel獲網民追捧，有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」。

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▲ JW跟Chantel同樣走甜美路線，大受粉絲歡迎。（取自instagram）

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人氣急升的她也極速被起底，Chantel現就讀於宣道國際學校第九班，身為富家女的她家住市值2,000萬豪宅，其父母均是會計師，有傳媒更爆料，指Chantel的父親正是「今翊資本」（Nexus Point）的首席財務官及常務董事姚輝文，姚爸爸擁有超過25年的基金管理和會計工作的經驗，兼有威爾士大學（卡迪夫商學院）工商管理碩士學位，以及紐卡斯爾大學文學士學位，屬高學歷人士。

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另外日前有報導指無綫將安排聲夢學員舉行個唱，星夢娛樂行政總裁何麗全向媒體證實此事，表示：「演唱會於下月14至15日在旺角麥花臣球場舉行，一眾導師周柏豪、泳兒、JW、AGA及Gin Lee也會上台獻唱。」

同場加映：林凱恩專訪