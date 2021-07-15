【鼓勵接種】林鄭月娥表示正考慮要求更多公務員及教師接種疫苗　重申有需要時或採取更嚴厲措施

▲ 特首林鄭月娥今早（15日）出席立法會行政長官答問會。（陳靜儀攝）

本地新冠疫苗接種計劃正在推展，目前打首針疫苗近4成，累計逾269.8萬人；另逾186.8萬人已打次劑疫苗。特首林鄭月娥表示，政府正考慮要求更多公務員接種疫苗或定期檢測，但重申非打算強制市民接種疫苗。

政府早前多管齊下呼籲公務員及市民接種疫苗：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

特首林鄭月娥今早（15日）到立法會出席行政長官答問會，提及目前有約6.4萬人屬政府指定的「前線政府人員」，要接種疫苗或定期檢測，當中接種率已7成。她指，政府有意擴大「前線政府人員」的範圍，要求更多公務員接種疫苗，否則要接受定期檢測，亦考慮參與定期檢測的人士，要自費檢測，「要有誘因，亦要有懲罰或推動。

林鄭月娥亦提及，除公務員以外，教育局目前正在研究學校沒有面授課程對學校的影響，並指出沒有面授課程對基層學生有較大影響，料7月底完成。她指，屆時會考慮是否同樣要求教師接種疫苗或定期檢測。另外，她亦呼籲安老院舍員工接種疫苗。

她表示，目前本港疫苗接種率有好轉，首針接種率約4成，重申政府會時常監察情況，有需要時於某階段採取更嚴厲措施。她亦指，外防輸入亦非常重要，因香港作為金融及商業中心，難以讓外來人士抵港，要承受壓力及付出一定代價，但政府仍然要防止外地輸入個案，以及希望與內地有人員往來。

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可損腦部，患者出現「撞得」徵狀，即看:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒