【好人好事】孫女想買白蘭花氹病危嫲嫲　熱心大埔街坊幫忙展現人間有愛

▲ 有名孫女想買白蘭花氹病危嫲嫲，獲熱心大埔街坊網民幫忙，令她很感動。

人間有愛！有孝順孫女日前在網上問及大埔或沙田哪兒買到白蘭花，事緣是嫲嫲病重，情況不太樂觀，她希望買白蘭花氹嫲嫲開心。大埔街坊網民一呼百應，有的告知購買地點，有的提出代買，有的甚至在家中摘花送她，令她非常感動。

該名女網民孫女於12日（周一）在facebook群組「大埔TAI PO」發帖，問網民有關購買白蘭花的資訊︰

請問大家知唔知大埔或沙田邊度有白蘭花賣？嫲嫲呢幾日可能就唔得，想買花氹下佢，麻煩晒大家！

想買白蘭花送病危嫲嫲

白蘭花有一股清香優雅的香氣，有長者會在早上採摘，然後分裝一小包或串成一起，在街上擺賣，幾元就有售。一眾網民留言告知哪兒可售的情報，包括「早上大埔墟街市隔離社區中心外有好多老人家擺檔」、「有時係新達隧道都見有婆婆賣」、「大埔新街市潤記花店直頭有一支支插花果啲可以打去訂」等。

當中更有熱心谷友表示可代購，留言「我每朝返工都會見到有得賣，可以幫你買」，更有些谷友自家有種白蘭樹，願意過兩日返林村摘給她，另有提及「如果買唔到，可以pm我，摘比你， I have two trees」，各人的熱心善心，令樓主大為感動，之後她約幫忙的網民交收，深受感動。她在昨日（14日）再次發帖，交代好消息。

前幾日嫲嫲情況唔係太樂觀，洗唔到腎，神智唔清醒，飲唔到食唔到，又唔認得我，當時醫生話如果一直都洗唔到腎，毒素太高 ，應該就會離開…… 我係嫲嫲湊大嘅，真係好驚佢就咁走。今日嫲嫲突然之間好啲，開到機洗到腎，精神都冇咁差，講到嘢！

▲ 大埔街坊送上精美白蘭花、十字架及心意卡，很窩心。（圖片︰大埔TAI PO facebook group）

孫女大受感動

她非常感謝熱心善良的谷友們，她指有好心人幫她摘了自家種白蘭花，更送了十字架及寫了一張手寫卡，心意滿滿。又有另外一位好心人在忙著返工時，幫她買了幾包，大家更特意抽時間出來跟她交收，令她感動。

你哋令我覺得好warm，搞到交收完自己一個人喺條街度眼濕濕。

▲ 白蘭花配上雞蛋花，很美！（圖片︰大埔TAI PO facebook group）

另外有很多谷友留言打氣，又或告知哪兒有花買，她一一收到大家的心意，由於留言眾多沒辦法一一回覆，但她真的非常感激大家的善良及好心，大讚「香港人真係好有愛」 ！

網民︰大埔好有愛

有關好人好事感動不少人，大埔網民再次留言，有的補充怎樣獲得白蘭花，更多人為孫女及嫲嫲打氣加油。更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳