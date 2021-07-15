【大叔的愛】黃德斌受不了KK少女心大爆發　簡慕華為拍劇隔離21日：很值得【有片】

ViuTV劇《大叔的愛》播至結局篇，劇中演員黃德斌、簡慕華、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、徐㴓喬、陳子豐及練美娟一同出席活動，跟大家分享感受。

黃德斌和簡慕華雙雙接受TOPick訪問，感謝觀眾對他們的支持，並透露正討論開拍電影版。

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▲ （柯雅珺 攝）

期待《大叔的愛》電影版

《大叔的愛》有口碑兼好收視，簡慕華興奮指：「一定超開心，猜想不到大家的接受度這麼高，很感激觀眾這麼喜愛我們。」

黃德斌也表示很開心：「除了可以令觀眾有一個開心的感覺外，也令他們在生活上有一個很大的話題，令大家茶餘飯後可傾談，為大家帶來歡樂。」他又謂：「不會去看收視，反而想知道觀眾對這結局的反應。」

被問到會否加片酬？黃德斌笑言：「有當然是好的，隨緣吧。」簡慕華則說：「要問問老闆。」

觀眾都很期待推出續集及電影版，黃德斌透露：「現時正在討論電影版，我都很希望創作上能否有更多可發展的事情，希望電影內可嘗試去做。」簡慕華也表示很期待。

問到想電影版有甚麼新元素？黃德斌說：「真的要想想有甚麼新元素，她的發展或我的下場會如何，看看能否在這空間內再有更多後續發展。要跟他們再討論。」簡慕華認為：「很視乎導演和編劇如何計劃一個吸引的劇本。」

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▲ （柯雅珺 攝）

簡慕華黃德斌互相支持

談到簡慕華特意為了老拍檔黃德斌，專程從加拿大回港拍劇，黃德斌說：「很感動的。她還說是因為我而回港拍劇，真的很多謝她。」

簡慕華很多謝黃德斌接拍這部劇集：「所以我才有機會演這個角色，這些機會都是可遇不可求的。這次合作很開心，而且有這麼好的反應，所以我沒有後悔回來隔離了21天，很值得的。」

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功勞歸全組人員

劇集深受觀眾愛戴，黃德斌謂：「真的要多謝導演和監製，這次的選角是非常好的，令整個氣氛都很好。並非一兩個人可以帶動到的，是整套戲的氣氛，他們的功勞也很大，藉此多謝所有有份參與這部劇的人。」

簡慕華很多謝每一位觀眾：「他們的包容度很高，不止是愛MIRROR成員，還愛我們，所以反應才這麼好，多謝有欣賞的每一位觀眾。我知道不只是年輕人收看，一家大細也會安坐家中追劇，這已是很久沒見過的現象，所以很感動。」

▲ （柯雅珺 攝）

劇中的KK經常少女心大爆發，飾演KK的黃德斌笑指：「說真的，很多場也受不了。因為我其實是不敢看的，導演覺得可以，我會反問他真的可以嗎？我會不確定的。我跟着導演的方向走，一直也這樣走，便形成了現時的效果。」

問到遇到Francesca的經歷會如何解決？簡慕華回應：「若然我的另一半真的發現自己是喜歡男人，我便有Francesca的反應，但如果他選擇了另一個女人，我想我會嬲嬲豬。」黃德斌附和道：「沒理由不生氣的！」

簡慕華說：「沒錯！但因為他選擇了男人，我沒法去比較及改變，所以我才會這樣豁達及這麼快放下及支持他。」

記者：梁樂欣

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