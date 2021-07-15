「DSE制度唔啱我！」 公開試失手靠High Dip翻身 終獲中大取錄

莘莘學子為了公開試拼盡全力，無非都是為了考入心儀大學，跟很多學生一樣，蘇子龍（Vincent）一直以升讀八大甚至三大為目標，DSE失手後一度以為大學夢碎。其後他報讀了香港大學附屬學院（HKU SPACE CC），覺得讀書死板無聊的他終於享受到學習的樂趣，更愈讀愈起勁，因而取得優異成績。如今他獲得兩間大學的學士課程取錄，新學年將入讀夢寐以求的中大新傳系，成為「張佬人」！

失手不代表升學夢碎 放棄重讀另尋出路

要在DSE中取得佳績並非易事。兩年前，Vincent接獲自己的DSE成績——20分，回想當刻的心情，他直言：「很複雜，不知道應該開心還是難過，成績雖然不算太差，但也不算好。」不幸Vincent最終未獲大學取錄，讓他一度以為自己大學夢碎，再沒機會修讀心儀的學科。

雖感徬徨，但路始終要走下去，當問及Vincent曾否想過重讀，他坦言沒有，因為自己的個性怕死板無聊，填鴨式教育令他欠缺學習興趣，而且有很多知識也不實用，讓他深感DSE的學習制度不適合自己。「預計即使重考成績也不會提升太多，與其浪費一年時間，倒不如選擇另一條路。」

他所指的「另一條路」正是HKU SPACE CC的高級文憑（Higher Diploma，又稱High Dip）課程，他看中HKU SPACE CC的High Dip課程選擇多，不少學生能升讀八大，甚至三大。最重要的是，Vincent希望未來可以從事能發揮創意的工作，而透過CC他可以選讀甚感興趣的「公關及企業傳訊高級文憑」課程。

▲ Vincent希望未來可以從事能發揮創意的工作。

興趣行先 課程實用增學習動力

該課程涉獵到公共關係、企業傳訊、廣告策劃、新聞媒體及市場管理等範疇，Vincent欣賞課程內容全面、老師專業，當中不少導師更是經驗豐富的業界人士，教授的內容緊貼市場趨勢，對學生於行業發展很有幫助。Vincent表示，「課程有趣實用，例如會教我們如何構思並實行不同的廣告概念，我亦學習到很多不同的行銷工具，無論是學習模式和課程內容均很適合我。」Vincent首次體會到，讀書原來可以很開心、很有滿足感，「原來自己不是不適合讀書，只是以前不是修讀有興趣的科目才不想學。」其後愈讀愈起勁的Vincent，更「GPA爆4」。。

另外，課程設有實習安排，提供機會予學生為企業策劃宣傳活動，而Vincent難忘在實習期間幫助一間公司籌備推廣產品，「要構思整個計劃，直接與公司管理層匯報，並在街上擺設攤位宣傳，及以電子方式跟街坊互動。」這次實習經驗不但讓Vincent應用所學，亦擴闊了他的視野，他深刻體會到，策劃宣傳活動除了創意，還要兼顧其可行性和預算等不同因素，亦要學懂與人合作。

至於升學方面，CC的老師亦提供了不少支援，Vincent指，「老師分享了很多寶貴經驗，並安排模擬面試，幫助我們報讀適合的大學課程，更會分析我們的強弱項，有時甚至犧牲私人時間來幫助我們。」

獲2間大學取錄 未來冀進軍公關及廣告界

Vincent現時已分別獲得香港中文大學新聞與傳播學，以及香港浸會大學傳理學（公關及廣告）合共兩個學士課程取錄，他得知消息之後相當高興，回想自己一直以升大學為目標，專注學業、努力溫習，「原來努力真的有回報！」同時，他亦感謝家人一直以來的支持，新學年他將入讀中大，未來希望進入公關及廣告行業，實現理想。

對於即將面對DSE放榜的學弟學妹們，Vincent認為成績理想的固然值得高興，但稍有遜色的亦不必太徬徨，「因為不是人人都適合DSE制度，即使成績未如理想，千萬不要放棄，可以嘗試尋求其他升學途徑如Asso和High Dip。」他續指，最重要的是認清自己的興趣、找到方向，而選擇適合的大專課程不但能享受到讀書的樂趣，學習效果更會事半功倍。

▲ Vincent新學年將入讀中大，他勉勵學弟學妹要認清自己的興趣、找到方向。

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址：https://bit.ly/3hmvxd8

更多課程資料： https://bit.ly/2U70JVT

申請方法：https://bit.ly/2UWzcXP

（資料由客戶提供）

