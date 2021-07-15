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【隆重登場】 Häagen-Dazs™X姜濤首推特別版雪糕月餅　7月22日起4日快閃優惠+更多優惠套裝

休閒消費 12:20 2021/07/15

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

Häagen-Dazs聯乘姜濤推出2盒特別版雪糕月餅（4件裝）。(圖片由Häagen-Dazs™提供)

Häagen-Dazs™除帶來全新「摘星許願」雪糕月餅系列（Twinkle Twinkle Little Wishes）外，更聯乘姜濤首度推出2盒特別版雪糕月餅（4件裝），於7月22日至7月25日更設4日快閃優惠。

點擊大圖了解更多照片：

    點擊圖片放大
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Häagen-Dazs™ X姜濤特別版雪糕月餅分別有2盒不同口味的款式可供選擇，分別以月亮及星星作主題，四件獨立包裝，以印有姜濤享用月餅時的不同表情的鐵盒盛載。盒面更寫上姜濤個人單曲的其中一句歌詞「So I say I love you！」讓你為摯愛直接表達最深的愛意。

優惠詳情:

日期: 7月22日至7月25日

價格: HK$548

地點: Häagen-Dazs™專門店

雪糕口味：星願 雪糕月餅:比利時朱古力（2件）、雲呢嗱（2件）及月滿 雪糕月餅:芒果雪糕（2件）、士多啤梨雪糕（2件）

更多優惠:

  • 凡購買姜濤特別版．星願或姜濤特別版．月滿雪糕月餅一盒（HK$548），即可以HK$225加購「星 ⋆ 復古 」或「星 ⋆ 明月」禮盒（二選一），或以HK$299加購「星 ⋆ 華麗」禮盒。
  • 以6折(HK$468)購買「星 ⋆ 復古 」或「星 ⋆ 明月」禮盒（二選一)及「和 ⋆ 望月」或「茶 ⋆ 亮月」禮盒或「醇 ⋆ 伴月」（三選一)。

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責任編緝：張懿慧

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