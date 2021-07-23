【若善健談】愛心、愛自己、愛家

人的身體很奧妙， 一個人全身的血管，連接起來約長15萬公里，是一項完美建築。建築講求根基穩固，三角型是幾何圖形之中最穩固的，好比今天文章的主題 - 『愛心、愛自己、愛家 』， 縱使主題沒有實際框架的構造，但若能把焦點及方向放在適當的位置， 愛可以將不對等的長度或角度均拉攏在一起 ，變得牢固不可摧， 愛可以衝破地域界限，產生魔力及影響， 可以讓人重新思考及定位，最終，會發覺奧妙的身體是必需配合持續健康的發展， 才可以讓生命有機會及空間延續燦爛樂章。

借用古人其中兩句經典名言 - 『 對酒當歌，人生幾何』，勉勵做人要緊握現在，適時殷切訂立目標。 古時候，人均壽命不長， 戰亂頻生， 當時人們的焦點放在掌握時機是可以理解的。現今資訊發達， 科技日新月異，同樣的兩句名言可以加入自己的想法， 人生總會面對不同的幾何圖形或狀況， 可以是錯綜複雜的三角關係， 也可以是大團圓的完美結局， 重點是在過程中採取什麼態度和處理方法。

愛心是一種美德，有美德才懂得包容及尊重， 樂於助人、處處為他人著想的態度， 適時協助他人解決困難， 獲得的快樂往往比付出更多 ，擁有正面的心態是擁有健康身體的踏腳石。同時，愛心也可以視作愛護心臟的態度， 心臟肩負輸送血液滋養身體的重要器官， 每天為我們送上不同的養份，沒有道理不把他好好照顧吧，另外，心血管疾病是一位沈默殺手，往往沒有預警便施襲，讓人措手不及。

文章標題中所提及愛的元素沒有任何抵觸、衝突， 不分前後，也不分名次， 只在乎是否用上正確的態度去善待自己及家人， 及早為身心作好準備，包括身體檢查，態度可以互相牽引及發揮正能量， 縱使在人生中遇上不同的困難， 有了最強的保護圈， 得到家人的支持，心靈上的鼓勵可以產生巨大的能量，一切均可迎刃而解。 最終，會有點像奧運會旗幟中互相鏈結的五色環一樣， 把自己和家人的心緊緊鎖在一起，共伴長健人生。

身體的構造就像家一樣，需要好好照顧，家不一定需要富有，但要根基穩固及健康，遇上問題要尋找值得相信的人去協助，建立信任可以 締造和諧的環境，讓人真正把酒當歌， 人生幾何！

秋葵

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