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【寶寶大過天】岑麗香靚媽服裝+手袋搶鏡　香香分享穿衣配搭小貼士

娛樂 13:07 2021/07/15

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岑麗香一身靚媽造型。

《寶寶大過天》明天迎來結局篇，劇情講到兩位靚媽康雅悠（岑麗香飾）及雅悠表姐葉帆（陳自瑤飾）將會面對各種難關，二人情緒更一度甚至數度崩潰，對香香和YoYo來說絕對是演技大考驗。

劇情以外，網民對於演員的「衫褲鞋襪」亦相當關注，當中飾演全職媽媽的香香，無論休閒look、OL look、仙氣look均成為網民熱話。

上星期劇情講述，香香為了迎合老闆要求，三折買了一個名牌手袋，結果惹來老公游在山（馬國明飾）疑心，雙方因而爭執。

靚靚白色小手袋。

雖然該個白色小手袋較後期才出場，但由於在該集「戲份」頗重，結果引發網民「查找」能力，剖析該手袋有幾好用，並為靚袋身世大起底。「新加坡牌子嚟」、「我見到馬明打開嗰陣可以成個風琴咁咁多格數，我都嘩一聲！」

不過據知，該手袋由服裝部同事安排，不過由於劇集已拍了一段時間，故此現時要買回同一款手袋可能有點難度。

另外香香Carry靚衫的能力，也備受網民讚賞，甚至連香香簡簡單單一對小白鞋，都落力追問「喺邊度買」。

    點擊圖片放大
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談到造型備受網民喜愛，香香笑言感到十分開心：「首先好多謝網民鍾意我的角色衣服同配搭。」她亦大方分享穿衣之道：「襯衫我平時會揀高腰褲同高腰裙，因為會顯得條腰瘦啲、對腳長啲。鞋方面，我平時都鍾意著白色波鞋仔，因為舒服、易著又易襯，襯裙或牛仔褲都得。」

香香更分享如何著得簡單斯文又得體：「百褶裙同過膝頭哥裙，我覺得易Handle同斯文；上身我會襯Sweater又或者舒服恤衫，感覺較專業。返工的話，間中可襯西裝褸再加條腰帶，Total Look望落已經唔錯。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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