【親子好去處】元朗YOHO MALL無限放電新奇遊樂場　免費任玩戶外七彩小屋捐窿捐罅

▲ 親子遊元朗無限放電新奇遊樂場，免費任玩戶外七彩小屋捐窿捐罅。

一個免費又能讓小朋友無限放電的遊樂場能幫助家長們節省不少。親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖，指近日帶女兒到元朗學習跳舞，發現元朗YOHO MALL設有一個免費無限放電遊樂場，讓小朋友大玩特玩，新奇有趣的遊玩設施非常吸睛。

戶外七彩小屋

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小屋位於YOHO MALL 一期二樓 Tamago-en餐廳對出的戶外遊樂場，小朋友可以在小屋內爬上爬落，捐窿捐罅，互相追逐。

▲ 趣怪繩網陣。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

另外，戶外遊樂場更設有小型趣怪繩網陣及旋轉椅，玩耍之餘還有不少打卡位可以拍照留念。

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無限放電新奇遊樂場

▲ （直升機滑梯。Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

▲ 造型特別。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

被Miss Swan Swan評為「無限放電新奇遊樂場」位於YOHO MALL 一期二樓 Foodeli 美食廣場外，由戶外七彩小屋一直走便到達。遊樂場內設有多個搞笑造型遊玩設施，分別包括直升機滑梯、Babyshark氹氹轉、木馬氹氹轉、手搖旋轉杯、刺激好玩的冰屋滑梯及可愛小狗造型捐山窿等等。

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Miss Swan Swan認為臨近廚房油煙出口位，有點美中不足。不過，她提醒，由於戶外遊樂場較曬，謹記做好防曬措施。

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

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責任編輯：王明芳

