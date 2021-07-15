【MIRROR星踨】花姐成廣告界新寵兒　努力賺錢為姜濤退休做準備【多圖】

▲ 花姐成廣告界新寵兒，與姜濤「母子檔」拍雪糕月餅廣告。

「人氣王」MIRROR成員姜濤早前與花姐（黃慧君）聯手，二人首度一同合作拍的電視廣告於今日（7月15日）首播。平日關係密切的二人難得母子檔為雪糕月餅進行拍攝，默契十足。本為經理人的花姐近日成為廣告界的新寵兒，廣告卻一個接一個，追貼旗下藝人。

「金牌經理人」的花姐之前接拍過的銀行、Pizza以及米線等廣告外，近日首度「母子檔」上陣與姜濤合作廣告，不過之前花姐曾透露，在廣告代言上賺取的酬勞，會全部投放在MIRROR基金之上。

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花姐展現少女心

花姐和姜濤都是第一次拍雪糕月餅廣告，平常工作中的花姐，外表嚴肅霸氣，其實是「慈母」一名。

今次拍攝的其中一幕要花姐站在窗前，品嚐姜濤送上的月餅，導演要求花姐要將「慈母」的內心情感表露，品嚐雪糕月餅時更要帶有少女心的甜樣，花姐拍了幾take後導演已收貨。

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姜濤上月球

姜濤則因為要模擬在月球上的無重狀態下食雪糕月餅，一邊用想像力做動作表達無重狀態，一邊兼顧食月餅，需要講求全身協調。

姜B笑言：「我自己平時進食時都不會好斯文，不過很樂意導演叫我試多幾個take，可以乘機食多幾啖。」

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另一幕拍攝二人溫馨地賞月，拍攝期間姜濤經常迴避花姐的眼神，花姐忍不住問姜濤是否不願意跟她合作，姜濤靦腆說：「老實說，我是第一次拍攝時見到異性不敢直視！」花姐聽後興奮說：「你竟然當我是異性？幾十年來沒有人當我是異性的，好開心姜濤當我是異性！」事後姜濤認真地解釋與花姐一同拍攝時頻頻「抖大氣」和不敢直視：「花姐為人比較嚴格，拍攝時感受她的凌厲眼光，有少許壓力，和她第一次一齊拍廣告不是太習慣，不太敢望她。」

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二人首次合作拍電視廣告，花姐表示拍攝前一晚睡不著。

不過她笑著解釋：「因為我擔心如果我叻過姜濤，他會好無面！竟然我這樣的師奶贏他就不好意思啦！」在旁的姜濤亦表示拍攝前兩晚已經開始睡不著，一直期待又緊張，見到工作人員為花姐化妝、整頭，感覺好新鮮。

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問到對方的表現，二人互送高帽，姜濤先稱讚：「花姐進度好快，要向她多多學習，好開心可以跟這位知名經理人合作。」

花姐回敬：「姜濤演技進步很多！我好開心，今次是我第一個月餅廣告，可以和香港知名的姜濤先生合作，我好高興！得到姜濤師兄的指教，我覺得自己進步很多！」

姜濤回應：「不敢當，希望長做長有。」二人你一言我一語，場面輕鬆有趣。為了鞭策對方避免NG，他們竟然訂出以「搣胳肋底」來作為懲罰對方NG！

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品牌是次以姜濤「摘星之旅」為創作藍本，花姐被問對姜濤這顆「明日之星」的期望時，花姐知姜濤心底最想唱到一隻自己喜歡的歌、拍一首好貴的MV，之後就退休：「希望3年內滿足到他拍一首好貴MV的願望。」

花姐爆料指：「他之前參考的外國MV出動千軍萬馬，需要幾千萬製作費！」

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姜濤即呼籲：「希望廣告商繼續找我們拍廣告、和更多廣告商合作，就可以儲更多錢！」

其實早前MIRROR成員透露，花姐拍廣告的酬勞是投入MIRROR基金，用來投資在他們的MV拍攝，所以賺到的錢是用來成就MIRROR。今次花姐、姜濤合體拍廣告，令MIRROR基金有所進帳，向製作國際級MV邁了一步。

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