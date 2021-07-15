【親子好去處】大嶼山親子遊小蠔灣O Park 1　認識廚餘發電教孩子惜食源頭減廢

▲ 到大嶼山O Park 1認識廚餘發電。

打從屯門的T Park開幕，魚子醬跟媽媽都好愛那邊的節奏和氛圍，就算不浸Spa，在cafe吃點東西，在一室自然光和灣仔碼頭舊木重生的相映下，這份寧靜在別處找不到。然後看到在T Park以外還有一個 O Park！前者以淤泥發電，而後者就是以廚餘發電，有意思，就來看看吧！

魚子媽做很多事也隨遇而安，最怕被綁住時間，在放復活節前就到OPark網頁看看，在公眾假期有兩天也有廣東話團，太好了！預約後主辦很認真的會致電來對資料，確保資料屬實，免致濫用。

O Park並不如T Park可預約車位自駕前往，大概是因為這裡於2018年運作以來都沒有想過對外開放，直到2021年3月完成改裝，將少部份室內外的位置換成互動教育展品，才對外開放。O Park 1位於大嶼山小蠔灣，自駕的朋友可泊在欣澳的大型停車場，然後等待shuttle bus接送往返，前往參觀就只有這個選擇，還好還好，而且就算是鐵路前來，也是方便之選。

▲ O Park 1以廚餘發電。（「魚子醬－鐵人家族親子遊」授權圖片）

在乘坐shuttle的同時也跟導賞員談起來，好奇這裡會稱作 O Park "1" ，是否代表有234的出現？導賞員姐姐明言O Park 2明年就會在沙嶺啟用，而且每日處理量較這裡多，達300噸。而OPark3則暫時擱置。

在這程車也了解到一樣覺得可悲的事；香港每日有接近3600噸的廚餘！3600噸！而O Park1可以處理的只有200噸！！ 不禁問了職員，那其餘的呢？ 就只有堆田可選！

那一刻有點刀插的感覺，一直推動乾淨回收，塑膠分類至少真的有後續的工序，MilMill 喵坊現在也收集紙品去打漿做廁紙和其他產品，而一直在公眾街市、食肆、酒店、超市等都有參與的廚餘回收，原來後果也只是堆田，確實令人沮喪。多起幾家 O Park 234567固然好，但源頭減廢才是上策，香港應該更大力推廣惜食。

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導賞員姐姐在真實的廚餘回收桶跟我們解說，其實除了硬骨頭之外，大部份食物也能回收；但大家要記住不要因為可作廚餘回收就浪費食物，永遠也是源頭減廢最實際，惜食惜食最緊要。

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慢慢走回入口處，跟導賞員姐姐道別，登上shuttle bus再次回到欣澳。

這個富教育意義的旅程，學習到不少冷知識，推介給大家。但還是那一句，一間OPark只能處理200-300噸，難道要多起十間八間？這可是治標不治本，大家切記不要浪費食物了，這個中心思想才是最重要的信息。

O Park 1

地址：香港新界北大嶼山小蠔灣深豐路5號, 有機資源回收中心第一期

開放時間：星期一、三至日及公眾假期 (星期二閉館) 上午九時半至下午六時

交通：提供來往港鐵欣澳站 及 O · PARK1的穿梭巴士，每程車程約需5-10分鐘。預約時段前15分鐘，到達港鐵欣澳站的穿梭巴士候車處集合。

官方網頁與預訂系統：https://bit.ly/3AXw4LA

文章獲「魚子醬－鐵人家族親子遊」授權轉載。

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