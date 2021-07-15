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【洗黑錢】海關首次偵破涉嫌利用虛擬貨幣清洗黑錢案　拘4男涉款12億元

社會 13:14 2021/07/15

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海關上周展開代號「破幣」行動，搗破一個洗黑錢集團，涉案金額高達12億元。（曾秋文攝）

海關上周展開代號「破幣」行動，搗破一個洗黑錢集團，涉案金額高達12億元，行動中拘捕4名男子，相信利用虛擬貨幣「泰達幣」清洗黑錢，今次是海關首次偵破洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

即看「破幣」行動詳情：

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海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，本年初根據線報，鎖定一個懷疑洗黑錢集團展開調查，在上周4(8日)至周6(10日)展執法行動，拘捕4名男子(24至33歲)，涉嫌「洗黑錢」罪名，現已獲准保釋。其中33歲男子疑為集團骨幹成員，另外3人分別任職保險經紀、建築工人和健身教練。

海關調查顯示，涉案集團招攬3人協助開設3間公司，包括運輸、紅酒和健康食品貿易公司，他們使用同一間秘書服務公司但其中2間是假地址，於去年2月至本年5月期間，透過虛擬貨弊平台和本港多間銀行開設帳戶，在虛擬貨幣交易平台進行交易，處理共約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項，其中8億8000萬元為虛擬貨幣，另外約3億5000萬元為現金，交易達1800宗，進行交易後將金錢轉往海外200多個戶口，包括投資公司和個人賬戶。

行動中檢獲電腦、手機、銀行保險編碼器、月結單和一批假公司合約和單據。海關現正循被捕人士的背景，和資金來源和流向繼續調查，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

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