【特首問答】林鄭：未來積極完善教育制度　培養具國家觀念下一代

▲ 特首林鄭月娥表示，未來會積極完善本港的教育制度。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥表示，自回歸以來，香港的教育工作存在缺失，特別在國民身分認同及對國家發展認識方面，要急起直追，港府未來會積極完善教育制度，培養具國家觀念、香港情懷和國際視野的下一代。

林鄭月娥出席立法會答問大會時指，本港的教育過去二十多年，有需要完善的地方。她指出，當局於2018年將中國歷史訂為初中學生的必修科，在今年9月，推出代替通識教育科的公民及社會發展科，亦在校內推動國家安全教育，並要求辦學團體提升管治，對違規老師「不手軟」，強調以上提及的工作都要深化，未來會積極完善香港的教育制度，培養對香港有承擔的下一代。

林鄭月娥稱，目前一國兩制回到正軌，香港的政治安全有保障，強調特區政府有條件想得更長遠，特別在土地發展和經濟發展方面。她認為，香港的「底子好」，國家在「十四五規劃」中給予香港發展空間，香港又毗鄰「近水流台」的粵港澳大灣區，希望社會能為年輕人創造更多機會。

經民聯立法會議員劉業強在會上稱，不少香港市民對於中國共產黨存在偏見，關注政府會否牽頭舉辦分享會或交流會等，向市民宣揚國家主席習近平的講話和精神。林鄭月娥回應指，未來會深化香港市民、特別年輕一代，對於國家的認識、國民身分的認同，以及對中國共產黨與香港發展的關係的認識，提到港府稍後會與中央機構，合辦大型展覽，宣揚過去中國共產黨的百年發展和與香港的關係。

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記者：尹櫻霖