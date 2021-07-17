【盛‧舞者】錢嘉樂願虛心向後輩學習　大師兄：保持學習心態才走得遠

▲ 錢嘉樂為《盛•舞者》任主持。

TVB綜藝節目《盛•舞者》邀錢嘉樂當主持，最初令大家覺得錢嘉樂與跳舞風馬牛不相及，但原來大師兄錢嘉樂早於37年前已參加《霹靂舞大賽》，當年的「12次蜈蚣彈」經典片段更於《盛•舞者》播出。

他接受TOPick專訪表示被年青舞者的熱血感動，尋回久違的青春，也盼望做到「兩代人」的承傳。

▲ 錢嘉樂久違為香港節目任主持。（曾耀輝攝）

從年輕人身上感受熱血

為《盛•舞者》任主持，錢嘉樂久違地於香港節目現身，坊間有傳因為兩台大戰，於是獎門人曾志偉親自出馬「求」大師兄回來拍節目打仗，他澄清：「唔係求嘅！」但就表示合作的確是由曾志偉促成：「初時獎門人回來TVB，他有提到若有合適節目也想我，不久後便收到節目監製的電話。」

不過，錢嘉樂初時亦考慮到自己與節目不合適：「一個年青的節目，我好像格格不入，但監製說就是要有這種化學作用，而且我也曾參加跳舞比賽，有跳舞人的心態。他亦希望我以經歷過的不同階段做分享，加上節目由外判班底拍攝，我也想嘗試新方式，當是個挑戰。」

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▲ 錢嘉樂受獎門人邀約為《盛•舞者》任主持。（TVB提供）

參與年輕人的節目，錢嘉樂笑言令自己也似年輕了，他同時也被不同舞者的熱血感動：「找回一種久違的感覺，就是我37年前參加比賽的心態。現代人很喜歡說性價比，長大後也有很多包袱，但以前不會，跳舞不是要發達，若不發達是否不跳呢？不會，因為熱愛一件事是不會計較。」

他續稱：「就像我做主持亦不會用錢衡量，最重要是合適，其他事不會想，舞者也是這樣，付出的代價有很多，有年輕人喜歡，但有時候被社會遺忘，所以很開心今次節目能夠提供一個平台給他們。」

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常保持學習之心

錢嘉樂也憶起1984年參加「第二屆全港霹靂舞大賽」的源由，他表示小學時已開始跳舞，深受電影文化影響的他又因電影《周末狂熱》（Saturday Night Fever）啟發跳霹靂舞的興趣，於是在Disco中玩樂，意外地被派參賽，在一腔熱誠下完成表演。

他指當時心態是玩玩下，但比賽時仍然認真又緊張，事後才想起比賽中有不少天王巨星坐陣。他懷緬年青時的浪漫：「不是為了做Dancer，只是因真心喜歡。」

▲ 錢嘉樂從年輕人身上找回熱血。（曾耀輝攝）

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雖然已年過50歲，但錢嘉樂仍保持一顆學習向上的決心：「由武師到做演員、動作指導，也有做電台DJ及主持，50歲人才學彈琴，又開演唱會表演。我很樂於接受新事物。拍動作片，我手到拿來，但到唱歌時就要謙厚地向人學習。」

他又謂：「經常回想，在這條演藝路上也做了很多事，由拿刀變拿Mic，的確要時常保持學習心態才走得遠。」

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傳承香港電影

由昔日嘉樂仔到現在身為香港動作特技演員公會，錢嘉樂卻不倚老賣老，並樂於與後輩交流溝通：「其實年輕人不是不尊重我們，是我們沒有給他們機會。所以今次節目給他們機會，原來他們做喜歡的事是非常積極，也願意與我們聊天，希望可以做到承傳，發掘更多新人。」

他亦在年輕舞者身上得到啟發，盼望創作一套關於本地的動作特技電影：「現在是叫人去做較多，經常要別人怎樣怎樣，所以要求自己重新操練打筋斗，希望可以有好身型重燃熱火，自導自演電影。其實我們是有市場，香港不是沒人才，但投資者北上會影響題材發展，所以想創作本地動作戲，把電影重新打入外國市場。」

年青熱血指的不是年齡，是心態。

記者：陳家瑩

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