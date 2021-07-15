【優秀的士】的士服務嘉許計劃2021現接受公開提名　截止日期為9月30日

▲ 的士服務嘉許計劃2021現接受公開提名。（資料圖片）

的士業服務態度一直為人詬病，司機質素參差，市民怨聲載道。運輸署今日（15日）表示，為推廣良好的士服務及提升的士行業形象，運輸署和的士服務質素委員會合辦的士服務嘉許計劃2021。今年嘉許計劃除選出「優秀的士司機」及「優秀的士服務管理團隊」外，亦增設「好人好事」獎項，以表揚的士司機於行程中提供的傑出服務。嘉許計劃現已接受公開提名，截止日期為9月30日。

市民可掃描展示於的士車廂內嘉許計劃宣傳品上的二維碼，以登入的士服務質素委員會的網頁提名心目中優秀的士司機及的士服務管理團隊，以及分享的士司機的「好人好事」。市民亦可填妥提名表格，以郵寄、傳真或電郵方式交回運輸署。提名表格可在運輸署網頁或的士服務質素委員會網站下載。

在提名期結束後，市民可透過的士服務質素委員會的網頁，了解候選的士司機的優秀表現及行為，以及投票選出「優秀的士司機」。「好人好事」及「優秀的士服務管理團隊」獎項將由評審委員會評核及選出，評審委員會主要由的士服務質素委員會成員組成。頒獎典禮預計於明年首季舉行。

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責任編輯：曾卓鋒

