嘉禾MegaBox開幕憑票尾換爆谷　睇戲享泊車優惠

嘉禾院線進駐九龍灣商貿區，嘉禾MegaBox已開業，並將於本週六舉行開幕典禮，當日更邀得《波士BB 2細祖》鬼馬聲演陣容－林盛斌(阿BOB)及楊詩敏(蝦頭)𦲷臨嘉禾MegaBox出席開幕典禮暨電影首映禮。

嘉禾MegaBox為備有D-BOX動感電影系統、杜比全景聲 Dolby Atmos 及鐳射投影技術，此外，嘉禾MegaBox更同時帶來全港唯一全D-BOX動感座椅影院及兩間杜比全景聲Dolby Atmos系統影院。

而擁有48個貴賓座位之Vivo尊尚影院全院配備雙人座椅，適合商貿客戶及研討會包場之餘，亦能滿足戲迷及好友小型聚會之用。



嘉禾更即將於本週六舉行開幕典禮，而《波士BB 2細祖》鬼馬聲演陣容林盛斌（阿BOB）及楊詩敏（蝦頭）將在當日出席開幕典禮暨電影首映禮。

為慶祝戲院開幕，凡於7月份之內到嘉禾Megabox睇戲，憑即日票尾可於小食部換取爆谷一份。

同時，為讓顧客盡享吃買玩樂之樂趣，顧客於星期一至五憑即日2張嘉禾MegaBox戲票票尾可享3小時泊車優惠，或可換領「晚飯泊車6小時泊住賞」，於下午6時後，憑2張戲票票尾及食肆消費滿100元，可享高達6小時泊車優惠。